Los coches 'made in Spain' pierden peso en el mercado europeo y se abre paso en Turquía y Asia

La electrificación de la movilidad ha provocado un terremoto en la industria de la automoción, cuyas réplicas se hacen notar en las ventas y matriculaciones ... de los vehículos. Pero el epicentro se encuentra en las líneas de producción de las factorías y en el conjunto del sector que supone uno de los motores de la economía española. Las hojas de calendario van cayendo y 2035 y el cambio normativo de emisiones en Europa se acerca y amenaza a la automoción española, que pierde velocidad a medida que los fabricantes demandan nuevos modelos electrificados.

España, cuya producción de vehículos es mayoritariamente de combustión, ha registrado un recorte del 10,8% en las exportaciones de coches 'made in Spain'. La patronal de las automovilísticas Anfac achaca este descenso a una menor producción de automóviles (un 8,4% menos que en el primer semestre de 2024) debido a la adaptación de líneas de producción para la incorporación de nuevos modelos eléctricos y también debido a la debilidad del mercado europeo.

En España, los únicos que hacen coches eléctricos son Stellantis, con plantas en Vigo, Zaragoza y Madrid; y Mercedes-Benz, que hace furgonetas eléctricas en Vitoria. En los próximos meses, Volkswagen destinará una inversión de 10.000 millones de euros para convertir a España en el centro de su producción de vehículos eléctricos para sus plantas en Navarra, Barcelona y para levantar su fábrica de baterías en Sagunto (Valencia). Un impulso para la industria que espera mantener la cuota de mercado del 'made in Spain' en el resto del planeta. «El sector vive una transformación que debemos reforzar si queremos mantener nuestra relevancia y la aportación de renta que realiza el sector a la economía», destaca José López-Tafall, director general de Anfac.

Según los datos de Anfac, el mercado europeo continúa siendo el destino principal de las exportaciones de vehículos con el 93,6% de los envíos totales. En estos primeros seis meses de 2025, por valor económico, Francia se establece como el principal país receptor de vehículos fabricados en España, con una cuota del 18,8% y 3.801 millones de euros. Tras el país galo, se encuentra Alemania, con una cuota del 17,9% y 3.620 millones de euros. En tercer lugar, se sitúa Reino Unido con una cuota del 10,9% y 2.215 millones de euros. Estos tres grandes parques, cada uno por separado, acumulan caídas de doble dígito en el valor de las operaciones, pero la reducción de la cuota acumulada se sitúa entre el 1,7% de Francia hasta el 1% de Reino Unido.

Fuera de la Unión Europea, destaca el aumento de Turquía, que se sitúa en quinto lugar, con 1.941 millones de euros (un 12,4% más que en 2024), lo que repercute en un aumento de 2 puntos porcentuales en la cuota acumulada con respecto al año anterior.

En el caso de las importaciones, llama la atención el crecimiento en las importaciones de Turquía, 1.137 millones de euros y una cuota acumulada del 7,8% (+1,8 puntos porcentuales), lo que hace que se sitúe en la tercera plaza. Por su parte, Alemania revalida una vez más su liderazgo con 3.817 millones de euros y una cuota del 26,2%. Además, China retoma el segundo puesto con 1.260 millones de euros y una cuota del 8,7%.

Saldo positivo

A la reducción de la exportación de vehículos hasta un valor de 20.246 millones de euros, un 10,6% menos que en el primer semestre de 2024, se une el aumento del 8,8% de las importaciones hasta los 14.536 millones de euros. Aun así, la actividad exterior ha tenido un comportamiento mejor que el saldo en el conjunto de la economía española, que ha caído un 67,5% en estos primeros seis meses.

Así, la actividad comercial de vehículos alcanza un saldo positivo de 5.683 millones de euros en el primer semestre de 2025. Sin embargo, esta aportación a la balanza comercial supone un 38,6% menos que el mismo semestre del año anterior, según los datos recogidos por ANFAC. De esta forma, el vehículo pasa a la segunda posición como producto con mayor aportación positiva a la balanza comercial de España, solo superado por el sector de la alimentación, en concreto el agregado referente a «Frutas, verduras y hortalizas« (+9.615 millones).

«Hay que afianzar nuestro futuro industrial y que la automoción se mantenga como un pilar fundamental de España. Para ello, necesitamos la implicación de todos los actores, como Anfac propone en el Plan España Auto 2030-2035, con propuestas tanto para fomentar el mercado interno como para fortalecer nuestra industria y seguir atrayendo inversión, proyectos y nuevos modelos», defiende Tafall.