LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Factoría Ford en Almussafes. EFE

Los coches 'made in Spain' pierden peso en el mercado europeo y se abre paso en Turquía y Asia

La falta de adaptación de las líneas de producción a los vehículos eléctricos da un golpe a las exportaciones de vehículos españoles

José A. González

José A. González

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:02

La electrificación de la movilidad ha provocado un terremoto en la industria de la automoción, cuyas réplicas se hacen notar en las ventas y matriculaciones ... de los vehículos. Pero el epicentro se encuentra en las líneas de producción de las factorías y en el conjunto del sector que supone uno de los motores de la economía española. Las hojas de calendario van cayendo y 2035 y el cambio normativo de emisiones en Europa se acerca y amenaza a la automoción española, que pierde velocidad a medida que los fabricantes demandan nuevos modelos electrificados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El uso del velo islámico enfrenta a familias del Sagasta con la dirección
  2. 2 San Mateo 2025 incluye más de 300 actos festivos, con un «salto cualitativo en la oferta musical»
  3. 3 Úrsula Corberó anuncia su embarazo: «Esto no es IA»
  4. 4 Los Calis actuarán en Logroño durante las fiestas de San Mateo
  5. 5

    El ERE de extinción de CMP Automotive se ejecuta ya para unos 80 trabajadores
  6. 6 Mar Flores: «Lo que me ha dado pena es que mi madre se avergonzara de mí»
  7. 7

    El nuevo curso despega en La Rioja
  8. 8 Tasa de basuras, seguridad, la Terraza... en el Teléfono del Lector de hoy
  9. 9 Programa completo de San Mateo
  10. 10

    La Terraza de San Mateo exigía un pago superior a 4.000 euros anuales por parte del adjudicatario

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Los coches 'made in Spain' pierden peso en el mercado europeo y se abre paso en Turquía y Asia

Los coches &#039;made in Spain&#039; pierden peso en el mercado europeo y se abre paso en Turquía y Asia