LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Puerto de Qingdao, en China. EFE

China y EE UU vuelven a la carga y se imponen mutuamente nuevas tasas al transporte marítimo

Pekín reitera que luchará «hasta el final» si la guerra comercial entre ambas potencias sigue escalando

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Martes, 14 de octubre 2025, 16:10

Comenta

La guerra comercial entre Estados Unidos y China, lejos de encontrar la vía de la moderación, ha dado un nuevo coletazo este martes después de ... que Washington aplique desde este martes nuevas tasas portuarias a los buques chinos, tras haber realizado una investigación de los sectores marítimo, logístico y naval del gigante asiático. Un movimiento al que Pekín ha respondido con celeridad al anunciar, de la misma forma, nuevas tasas a los buques estadounidenses que ingresen en el país.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos detenidos en Logroño tras una pelea con arma blanca
  2. 2 La multinacional ZF Aftermarket despide a seis empleados y solicita un ERTE para la casi totalidad de sus 194 trabajadores en Alfaro
  3. 3

    La emblemática esquina del Capitol de Logroño vuelve a la vida con una nueva apertura
  4. 4

    La Justicia riojana ordena silenciar las campanas de Matute tras la denuncia de una vecina
  5. 5

    Sarkozy ingresará en la cárcel el próximo 21 de octubre
  6. 6 Dos policías locales de Logroño reciben la Medalla al Mérito por salvar vidas y su labor ejemplar
  7. 7

    Inundación en un tramo de las obras de la variante ferroviaria en Rincón de Soto
  8. 8

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia
  9. 9 El futuro Corredor Sur conectará el parque del Camino y la N-111 y creará 6,5 hectáreas de zonas verdes
  10. 10

    Esto dice la ciencia sobre las gafas amarillas que llevan Marcos Llorente y Laporte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja China y EE UU vuelven a la carga y se imponen mutuamente nuevas tasas al transporte marítimo

China y EE UU vuelven a la carga y se imponen mutuamente nuevas tasas al transporte marítimo