La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, clausura el acto de presentación del Plan España Auto 2030 EFE

Los cargos del sistema eléctrico se elevarán algo más de un 10% en 2026

La propuesta de Transición Ecológica sitúa las necesidades a financiar por los consumidores en la parte regulada de la factura en 4.057 millones de euros

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 17:39

El Ministerio para la Transición Ecológica propone una subida media de los cargos de la factura de la luz del 10% en 2026 respecto a ... 2025. El departamento que dirige Sara Aagesen ha lanzado a consulta pública el proyecto de orden ministerial por la que se establecen los cargos de la parte fija del recibo que pagan los consumidores -junto a los peajes de acceso a redes de transporte que fija Competencia- y con los que se costea la retribución de las renovables históricas, el coste de la deuda eléctrica o el bono social, entre otros conceptos.

