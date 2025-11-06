LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Bruselas investiga a la Bolsa alemana y a Nasdaq por no respetar las normas de competencia

La Comisión Europea inicia un análisis para determinar si es posible que estas dos entidades pactaran precios y se repartieran la demanda

Olatz Hernández

Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:55

La Comisión Europea ha puesto la lupa sobre la Bolsa alemana y Nasdaq. Los servicios técnicos de Bruselas han lanzado una investigación formal antimonopolio contra ... las dos entidades para determinar si han infringido las normas de competencia europeas al coordinarse en el sector de cotización, negociación y compensación de derivados financieros. Más concretamente, este análisis evaluará si la Bolsa alemana y Nasdaq han pactado precios y se han repartido la demanda.

