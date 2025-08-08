LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Pedro Sánchez y Urseula Von der Leyen Efe

Bruselas desembolsa a España 23.100 millones del quinto pago de los fondos europeos

La Comisión restó 1.100 millones del paquete por, entre otras cosas, el fracaso del Gobierno para acordar la subida del impuesto al diésel. España prepara una revisión del plan de recuperación para su recta final

Clara Alba

Clara Alba

Viernes, 8 de agosto 2025, 12:41

España ha recibido este viernes los 23.100 millones de euros del quinto desembolso de los fondos europeos, que se divide en unos 7.100 ... millones en subvenciones directas y otros 16.000 en préstamos. Un pago rodeado por la polémica después de que el pasado 7 de julio se conociese que la Comisión Europea había bloqueado 1.100 millones ante el incumplimiento por parte del Gobierno de importantes reformas comprometidas.

