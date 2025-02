Blanchard, Galí y Woodford, premio Fronteras del Conocimiento de Economía de la Fundación BBVA

Edurne Martínez Madrid Martes, 25 de febrero 2025, 11:28 | Actualizado 11:58h. Comenta Compartir

La Fundación BBVA ha galardonado a Olivier Blanchard, Jordi Galí y Michael Woodford con el Premio Fronteras del Conocimiento en la categoría de Economía, Finanzas y Gestión de Empresas. En un evento en Madrid la fundación ha reconocido en la 17º edición del premio estos tres economistas por su «profunda influencia» en la macroeconomía moderna y en el diseño de las reglas de política monetaria fiscal.

El presidente del jurado, Eric Maskin, premio Nobel de Economía en 2007, anunció los premiados y destacó su contribución al análisis macroeconómico moderno estableciendo «bases sólidas y rigurosas» para estudiar las fluctuaciones del ciclo de los negocios. El jurado les reconoce como «arquitectos dentrales del paradigma neokeynesiano» por haber integrado «la competencia monopolística y las rigideces nominales y reales en modelos dinámicos de equilibrio general con expectativas racionales».

Este paradigma se ha utilizado ampliamente para analizar el efecto estabilizador de la política monetaria y fiscal sobre los movimientos cíclicos de la actividad económica real, el desempleo y la inflación, detalla el jurado.

En una conexión en directo con los premiados, Jordi Galí (Barcelona, 1961), catedrático en la Universidad Pompeu Fabra y doctor por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), explicó que el hecho de que la macroeconomía no esté actualmente en un primer plano puede ser un «síntoma de que las políticas de estabilización que llevan a cabo los gobierno son exitosas». En este sentido, Galí reivindicó sus investigaciones por haber contribuido a crear un «marco conceptual para desarrollar políticas que tiendan a estabilizar la economía», sobre todo en situaciones complejas como la crisis financiera o la reciente crisis inflacionista,

Por su parte, Olivier Blanchard (Amiens, Francia, 1948), catedrático en la Paris School of Economics y doctor por el MIT, hizo hincapié en la credibilidad que han adquirido los bancos centrales en esta crisis inflacionista. Esta credibilidad ha ayudado a la que no se hayan producido efectos de segunda vuelta, con subida de sueldos moderados, y que la corrección de la inflación haya sido «mucho más rápida» de lo esperado. El economista explica que en la crisis inflacionista de los años 70 la subida de sueldos fue proporcionalmente mucho mayor y que en esta ocasión quizá las expectativas de que los bancos centrales actuarían y se cerraría pronto esta etapa ha contribuido a que no haya ocurrido esto.

Los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento reconocen e incentivan la investigación y creación cultural de excelencia, en especial contribuciones de singular impacto por su originalidad y significado. La denominación de estos premios hace referencia tanto al trabajo de investigación capaz de ampliar el ámbito del conocimiento -desplazando hacia delante la frontera de lo conocido- como al encuentro y solapamiento entre áreas disciplinares.