Bienvenidos al 'Black Fraude'

Este texto corresponde a la newsletter 'Ajuste de cuentas' donde hablamos de dinero sin tapujos, abordando pequeños hábitos del presente que nos ayudarán a hacer más fuerte, financieramente hablando, a nuestro 'yo futuro'.

Pistoletazo de salida a la época grande -más bien gigante- del consumo en España. Aunque muchos comercios llevan celebrándolo todo el mes de noviembre, este viernes es, oficialmente, 'Black Friday'. O, como dirían los más desconfiados, el 'Black Fraude'. Una jornada para volvernos locos con las ofertas y descuentos que, en algunas ocasiones, no lo son tanto. Según un reciente informe de la OCU, el pasado año solo un 30% de los productos analizados -la mayoría tecnológicos- fue más barato que los precios que esos mismos productos presentaban semanas antes. Un 43% era, de hecho, más caro.

Pero no importa. Por muy precavidos que seamos, todos acabamos cayendo en la tentación de las promociones, sean reales -como ocurre en gran parte de los casos- o inexistentes. Se espera que el gasto medio de los consumidores sea este año de 379 euros, según un estudio de KPMG, un 12% más que el pasado.

Pero no nos quedemos ahí. Esta jornada del 'Black Friday' es solo el pistoletazo de salida a una época grande del consumo en la que se concentra un tercio de las ventas totales de los comercios de todo el ejercicio. El próximo lunes llega el 'Ciber Monday'. Después, el puente de diciembre, las comidas y las cenas de navidad. Más adelante los regalos de Reyes y, por supuesto, las rebajas de enero. Todo seguido. Y todo demasiado tentador para no echar mano de los ahorros tras un año en el que se mezcla una mayor renta disponible con un consumo más cauteloso.

Eso para quien los tenga. Los ahorros. Porque quien no disponga de hucha, también se verá atraído por las luces de neón que estos días inundan los escaparates. Esos consumidores, los que opten por endeudarse para hacer frente a estas semanas de auténtico frenesí -un 20% de los españoles lo hará, según KPMG- son los que deben tener un comportamiento mucho más cuidadoso. No solo con la cantidad que se gasta, sino cómo se financia.

Una de las claves para evitar males mayores a medio plazo, es elegir bien si financiar las compras con una tarjeta de crédito o con un préstamo. Un vistazo a las estadísticas permitiría asegurar, sin temor a equivocarme, que hacerlo con un préstamo personal saldrá mucho más barato, con tipos de interés medios del 6,5% TIN a doce meses, según cálculos del comparador financiero Kelisto.es en base a un gasto total para estas fechas de unos 900 euros. La diferencia es notable con el 18,26% que rondan las tarjetas de crédito para el mismo ejemplo. ¿Traducción? Aplazar el pago con tarjeta implicaría más de 91 euros de abono al banco solo en intereses, frente a los 32 euros que supondría el préstamo personal.

El inconveniente es que la oferta de los préstamos personales para este tipo de compras es muy limitada. Y también requieren de un mayor tiempo de tramitación.

Más subidas de precio que bajadas en el Black Friday de 2024 Precios que subieron Precios que bajaron Precios que se mantuvieron 43% 30% 27% De las 60 webs analizadas, solo hubo rebajas de Black Friday en 13 tiendas Fuente: OCU

Al margen del coste, los consumidores harían bien en llevar una lista -y un presupuesto- completamente cerrados para afrontar estas semanas en las que el fraude también campa a sus anchas por Internet. Según un informe de la firma especializada nordVPN, las páginas web falsas de Amazon se disparan en un 232% antes del Black Friday y la temporada de compras.

Desde la compañía informan que en 2023 ya se inició la retirada de más de 40.000 sitios web de phishing y 10.000 números de teléfono falsos detectados. Pero el papel de los consumidores también es clave a la hora de denunciar. No solo eso. Desconfiar de los mensajes de urgencia, nunca dar información personal o sobre un sistema de pagos por teléfono, verificar los enlaces de las ofertas y, sobre todo, no realizar ningún pago hasta estar completamente seguro de la fiabilidad del vendedor y de la transacción, son solo algunos ejemplos con los que los consumidores pueden ayudar a este tipo de plataformas -y a ellos mismos- a evitar que el 'Black Friday' termine convirtiéndose de verdad en el 'Black Fraude'.