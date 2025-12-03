LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Rebajas Black Friday. Iván Arlandis

BBVA Research dispara el crecimiento de 2026 al 2,4% y prevé un millón de nuevos empleos en dos años

Los economistas vaticinan un avance del 0,7% del PIB del cuarto trimestre por el tirón de la demanda interna pese a la moderación del turismo

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 10:08

La economía crecerá un 0,7% en el cuarto trimestre por el empuje de la demanda interna pese a la moderación del turismo y de ... las exportaciones, lo que tirará del PIB de 2026 hasta cerrar con un avance del 2,4%. Esta es la previsión de BBVA Research, que este miércoles publicó su informe Situación España en el que por ahora vaticina el mayor crecimiento de la economía del año que viene de los organismos y supera en dos décimas la previsión del Gobierno.

