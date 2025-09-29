LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

BBVA aprueba un dividendo para hacer más atractiva la opa sobre el Sabadell

Pagará 0,32 euros brutos por acción a pagar después de liquidar la operación

Ana Barandiaran

Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:44

BBVA mueve ficha para intentar asegurarse el éxito de su opa sobre el Sabadell cuando solo quedan 12 días para que finalice el periodo de ... aceptación y ante la incertidumbre de lograr su objetivo de llegar al 50%. El banco vasco anunció ayer, a última hora de la tarde, el pago de un dividendo histórico con cargo al ejercicio 2025 a abonar una vez se liquide la operación, con lo que se beneficiarían los accionistas de la entidad catalana que acudan al canje.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

