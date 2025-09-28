LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sede de Banco Sabadell EFE

Los minoritarios del Sabadell rechazan la opa mejorada de BBVA por no considerarla atractiva

La entidad bancaria tiene hasta el martes para analizar la nueva oferta

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Domingo, 28 de septiembre 2025, 18:22

El consejo de administración del Banco Sabadell se reúne la próxima semana para recomendar previsiblemente a sus accionistas que no acudan a la oferta mejorada del BBVA ... , con la incógnita de la posición que tomará el consejero mexicano David Martínez, que controla casi un 4 % del capital y en la última opinión del consejo, rechazó la oferta por considerar el precio insuficiente, pero veía sentido estratégico a la fusión entre ambas entidades. A las puertas de un cónclave decisivo, los inversores minoristas -que controlan el 47% de la entidad vallesana- pueden tener la llave de la operación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido un hombre tras una cogida en un festejo taurino en Rincón de Soto
  2. 2

    «Mi vida es igual con velo o sin él»
  3. 3

    ¡Detengan las fiestas!
  4. 4 «Mi madre murió con los pulmones encharcados»
  5. 5

    Victoria contundente y partido perfecto de la UDL
  6. 6

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  7. 7 Aviso amarillo por lluvias y tormentas en La Rioja este domingo
  8. 8

    San Mateo, otra vez un poquito peor
  9. 9 Aquí huele como que han asado
  10. 10

    El peligro de convivir con la Nacional 113

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Los minoritarios del Sabadell rechazan la opa mejorada de BBVA por no considerarla atractiva

Los minoritarios del Sabadell rechazan la opa mejorada de BBVA por no considerarla atractiva