David Martínez, el consejero díscolo del Sabadell que acudió a la opa de BBVA, presenta su renuncia
El magnate mexicano sale del principal órgano de gobierno de la entidad catalana tras meses de tiranteces con la cúpula dirigida por Josep Oliu
Jueves, 27 de noviembre 2025, 17:58
David Martínez Guzmán, Consejero Dominical de Banco Sabadell, ha presentado su renuncia como miembro del Consejo de Administración mediante carta dirigida al Presidente, que se ... ha trasladado a todos los miembros del Consejo de Administración en su reunión celebrada hoy.
En su carta, el señor Martínez Guzmán manifiesta que durante estos 12 años de participación en el Consejo ha presenciado una transformación del Banco y expresa su profundo agradecimiento por el éxito rotundo que tanto el Presidente como los competentes equipos que han trabajado para el Banco han conseguido.
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información
