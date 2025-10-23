LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gloria Ortiz, consejera delegada de Bankinter. R. C.

Bankinter gana 812 millones hasta septiembre, un 11% más, con una fuerte actividad comercial

La entidad supera el ritmo de crecimiento de 2024 pese a los bajos tipos de interés, con una subida del 10,6% en los ingresos por comisiones

Clara Alba

Clara Alba

Jueves, 23 de octubre 2025, 08:08

Comenta

Bankinter estrena la ronda de resultados de la gran banca española con sorpresa para un sector que se enfrenta a una recta final de año ... de resultados récord pero, en principio ycomo anticipaban los analistas, a un menor ritmo de crecimiento. La entidad comandada por Gloria Ortiz se ha sacudido los complejos con un beneficio de 812 millones hasta septiembre, lo que implica un 11% más. Un ritmo mayor que el 7% del mismo periodo del año anterior. Eso sí, el resultado hasta junio crecía al 14,4%.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil desarticula en Alfaro el mayor centro de distribución de droga de La Rioja Baja y la Ribera navarra
  2. 2 Multan con 100 euros a un vecino de Calahorra por hacer ruido con un taladro
  3. 3 El lobo mata a cinco ovejas en Ezcaray
  4. 4 Detenidas dos personas en Logroño por el robo de 1.200 litros de gasoil en camiones y depósitos
  5. 5 Stella Banderas muestra los detalles de su vestido de novia
  6. 6

    Otro edificio de pisos turísticos en el Casco Antiguo... a las horas de la posible moratoria de Escobar
  7. 7 La Plataforma para la Salud Pública solicita información a la Consejería sobre el servicio de Radiología
  8. 8

    «No estoy viviendo y quiero vivir», dijo la víctima a su hermana
  9. 9

    Zabala, a semifinales del Cuatro y medio por la lesión de Altuna
  10. 10

    El ámbito sanitario y el empresarial de La Rioja apoyan acabar con el cambio de hora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Bankinter gana 812 millones hasta septiembre, un 11% más, con una fuerte actividad comercial

Bankinter gana 812 millones hasta septiembre, un 11% más, con una fuerte actividad comercial