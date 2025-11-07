LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un escaparate de una inmobiliaria. EP

La banca mira con lupa el perfil de los nuevos hipotecados bajo la presión de Escrivá

Algunas entidades se bajan de la guerra de préstamos en medio del boom de la vivienda y rechazan más solicitudes que en trimestres anteriores

Clara Alba

Clara Alba

Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:03

Comenta

La banca vuelve a extremar la vigilancia sobre las nuevas hipotecas concedidas, en un momento de auténtico boom inmobiliario pese a que los precios de ... la vivienda se mueven desde hace meses en niveles de 2007, el punto álgido de la burbuja. La fuerte demanda ante una oferta insuficiente ha reactivado en el último año este segmento del mercado que las entidades llevan tiempo aprovechando para captar -y, sobre todo, vincular- clientes en una guerra de ofertas que ha provocado que en España ya se concedan las hipotecas más baratas de toda la zona euro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El examen «imposible» de oposiciones en La Rioja: «Ni las mentes más privilegiadas del planeta lo hubieran podido hacer»
  2. 2

    Álava mantendrá el peaje en la AP-68 pero lo reducirá a «más de la mitad»
  3. 3 Logroño, atacada por el Demogorgon
  4. 4 Vecinos de Los Lirios, a Escobar: «Tiene que ser horrible gastarse 200.000 euros y que le estafen a uno, incluso desde su propio partido»
  5. 5

    Más de 3.000 riojanos logran 5,4 millones con su reclamación por el cártel de coches
  6. 6 García Carrión, ¿interesada en Faustino y Bilbaínas?
  7. 7

    Una explotación ganadera modelo
  8. 8

    «Lo que he pasado no se lo deseo ni a mi peor enemigo»
  9. 9

    Las balizas sustituyen a los triángulos: qué son, cómo funcionan y desde cuándo son obligatorias
  10. 10

    Los trabajadores del Marqués de Vallejo reclaman un nuevo colegio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La banca mira con lupa el perfil de los nuevos hipotecados bajo la presión de Escrivá

La banca mira con lupa el perfil de los nuevos hipotecados bajo la presión de Escrivá