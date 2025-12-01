La banca dispara el crédito a las familias al mayor ritmo desde finales de 2008

El sector bancario va camino de cerrar uno de sus mejores años en términos de negocio. El boom inmobiliario y la fuerte demanda de préstamos ... al consumo dispararon en octubre el crédito a las familias un 4,05%, el mayor ritmo de crecimiento desde diciembre de 2008, hasta un saldo total de 708.976 millones de euros, según datos del Banco de España.

Detrás de esa escalada en el décimo mes del año está el crecimiento de más del 11% que vuelve a registrar el crédito al consumo, con un saldo que ya alcanza los 113.047 millones de euros. Es el segundo mes consecutivo que esa cifra supera los 110.000 millones de euros, tras repuntar un 10% el anterior mes (septiembre). Hay que remontarse a 2008 para encontrar cifras similares, en un momento en el que las entidades eran mucho más laxas en sus condiciones para prestar que ahora.

No obstante, la ratio sobre PIB se mantiene en niveles controlados, por lo que el sector descarta estar siendo permisivo con este tipo de préstamos. En concreto, en el segundo trimestre el endeudamiento de las familias se redujo hasta el 44%, frente al 45,4% de junio de 2024, según datos del supervisor.

La expansión de la financiación a los hogares también se apoya en el crecimiento de las hipotecas, en un momento de auténtico boom inmobiliario que ha despertado incluso las alarmas del Banco de España, que ya estudia si sería posible imponer límites a la concesión de hipotecas, como ocurre en otros países, aunque de momento mantiene esa opción en 'stand by'.

Los datos de octubre del organismo dirigido por José Luis Escrivá apuntan a que la banca mantiene un saldo vivo de 512.577 millones de euros ne préstamos hipotecarios, tras crecer un 3,3% interanual, también su mayor ritmo desde enero de 2009, según las estadísticas.

Los datos del INE también confirman la tendencia. En septiembre -un mes antes que los datos de crédito publicados este lunes por le Banco de España- la firma de hipotecas se disparó otro 12,2% interanual hasta contabilizar 46.120 operaciones, el mejor septiembre de los últimos 15 años. No solo se firman más préstamos para comprar vivienda. También sube el importe medio de los mismos, al calor del repunte de los precios de los pisos. En concreto, ese importe medio de las hipotecas avanzó un 14,1% en septiembre, hasta los 171.612 euros, su nivel más elevado desde febrero de 2010, mientras que el capital prestado creció un 28,1%, hasta superar los 7.914 millones de euros.