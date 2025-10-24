LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La banca confía en la subida de los ingresos por comisiones para mantener sus resultados récord

Los mayores volúmenes en productos como hipotecas, fondos de inversión o seguros resultan clave frente al entorno de bajos tipos de interés

Clara Alba

Clara Alba

Viernes, 24 de octubre 2025, 14:12

Comenta

La banca española afronta una nueva ronda de resultados con el reto de demostrar su capacidad para capear el escenario de bajos tipos de interés ... que tanto daño puede hacer al margen de interés, que viene a indicar la diferencia entre la rentabilidad del activo -los créditos concedidos- y los intereses pagados por los depósitos. Ya en el primer semestre, esa ratio se resintió en torno a un 3% en lo que se refiere a la actividad en España. Así que hay que espolear los resultados por otro lado para mantener los ingresos a raya y compensar el impacto del bajo precio del dinero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El vuelo de Logroño a Madrid aumenta las plazas pero tardará veinte minutos más
  2. 2 El nuevo hotel Bestprice abrirá en 2027 en el antiguo casino de Sagasta con 63 habitaciones
  3. 3 Dos detenidos por el atraco frustrado en el estanco de Murillo de Río Leza de hace un año
  4. 4

    El hijo del acusado: «No tengo ni la más mínima duda de la inocencia de mi padre»
  5. 5

    Difunden un vídeo de la huida de los ladrones del Louvre: «Joder, llega la Policía»
  6. 6

    El barrio de Bodegas de Villamediana, intransitable y peligroso
  7. 7

    El barrio de El Campillo disfruta ya de su primer supermercado
  8. 8

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  9. 9 La Guardia Civil investiga a cuatro personas por el hurto de 500 kilos de uva en Briones
  10. 10 Logroño, garaje de la XI Spain Classic Raid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La banca confía en la subida de los ingresos por comisiones para mantener sus resultados récord

La banca confía en la subida de los ingresos por comisiones para mantener sus resultados récord