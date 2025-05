Aviso del CES: «La vivienda es un enorme agujero negro que hay que tapar de forma inmediata»

Lucía Palacios Madrid Miércoles, 28 de mayo 2025, 15:33 Comenta Compartir

España es en estos momentos el motor de Europa en economía y empleo. No hay otro país que esté generando tanta actividad ni puestos de ... trabajo como nosotros. Sin embargo, estos buenos datos macroeconómicos no se están reflejando en una mejora de la renta y de las condiciones de vida de sus ciudadanos, tal y como reflejan las estadísticas. Y la culpa es del problema de la vivienda. Mientras no se solucione ese «enrome agujero negro», esa mejora económica y laboral no va a llegar a los hogares españoles.

Este es el aviso que lanzó este miércoles el Consejo Económico y Social (CES), que urgió al Gobierno y a los partidos políticos a acordar una ley del suelo que permita crear 150.000 viviendas cada año –que es lo que a su juicio se necesitaría para solucionar el problema de la falta de oferta-, así como construir 850.000 viviendas sociales para equipararse a Europa. El presidente del CES, Antón Costas, mostró su enorme preocupación por lo que se ha convertido en un problema estructural de España que está impidiendo a los jóvenes emanciparse y a los hogares en general a mejorar sus rentas. «La vivienda es un agujero negro que tenemos que tapar de forma inmediata», advirtió durante la presentación de la memoria económica y laboral de este organismo público. En actualización Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

Temas

Vivienda