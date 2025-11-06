Los aviones de Iberia ofrecerán internet por satélite gratis tras un acuerdo con Elon Musk

Todos los viajeros que cojan un avión de Iberia tendrán internet de alta velocidad por satélite gratis a partir de 2026. El grupo IAG se ... ha aliado con Starlink, la compañía de Elon Musk, para ofrecer conectividad wifi de alta velocidad en más de 500 de sus aviones de Iberia, Aer Lingus, British Airways, Level y Vueling. Según señaló Iberia este jueves en un comunicado, el primer avión ofrecerá el servicio a principios de 2026.

Hasta ahora el wifi gratuito solo estaba disponible para los clientes de business y los titulares de la tarjeta Iberia Club, pero a partir de 2026 será un servicio gratuito para todos los clientes sea cual sea la tarifa de su billete, confirman fuentes de la aerolínea. Además, el wifi que se ofrecía hasta ahora servía para mensajería instantánea (Whatsapp) y correos electrónicos sin descarga de adjuntos, pero con este servicio de Starlink se podrá hasta reproducir series en streaming, confirman desde Iberia.

Este nuevo servicio permitirá a los pasajeros tanto de corto como de largo radio mantenerse conectados durante el vuelo con velocidades de descarga y subida «tan buenas o mejores» que las de cualquier conexión wifi doméstica. Se podrán descargar documentos, acceder a servicios de streaming y juegos online para sus clientes, según señala la compañía. «Esto supondrá que IAG tendrá más aviones con wifi de alta velocidad que cualquier otro grupo de aerolíneas europeo», aseguran en un comunicado.