LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un autónomo, al frente de su pequeño taller de coches. Antonio López Díaz

El nuevo sistema de cotización de los autónomos recauda más que antes

El Gobierno avanza en las nuevas cuotas para desplegar a partir del año que viene y modificará el cese de actividad para mejorarlo

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Lunes, 29 de septiembre 2025, 18:18

Objetivo cumplido: el nuevo sistema de cotización para los autónomos ha conseguido recaudar en su primer año de despliegue más que antes. Así se lo ... comunicó el Ministerio de Seguridad Social a los agentes sociales en la reunión que mantuvieron este lunes para avanzar en los nuevos tramos de cotización para el año que viene y siguientes, una reunión que han calificado como «positiva».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adriana, la primera danzadora de Anguiano
  2. 2

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  3. 3

    Muere a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  4. 4

    Ni una seta en el monte: arranca la peor temporada en 20 años
  5. 5

    ¡Detengan las fiestas!
  6. 6

    Entre billares y tortillas
  7. 7

    Estas son las graves consecuencias que tiene un coma etílico en un chaval de 14 años
  8. 8 En libertad sin cargos el conductor del accidente con un ciclista herido en Logroño
  9. 9

    Logroñeses nacidos a miles de kilómetros
  10. 10

    Iztueta pone en pie al Adarraga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El nuevo sistema de cotización de los autónomos recauda más que antes

El nuevo sistema de cotización de los autónomos recauda más que antes