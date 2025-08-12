LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Planta de Volkswagen en Emden, al noroeste de Alemania. AFP

Los aranceles de Trump dejan un agujero de 3.000 millones en la automoción europea

Volkswagen y Volvo son las que más sufren las tasas comerciales en Estados Unidos, mientras BMW mantiene su previsión pero sufre por China

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Madrid

Martes, 12 de agosto 2025, 00:53

Menores volúmenes de ventas por los aranceles. Ese es el balance que ha dejado la errática política comercial del presidente estadounidense Donald Trump en los ... resultados corporativos de las grandes automovilísticas europeas en el primer semestre del año. El encarecimiento de las operaciones transatlánticas por los gravámenes comerciales que ha impuesto el líder republicano al sector entre los meses de enero y junio se ha saldado con un agujero de casi 3.000 millones de euros para Volkswagen, Volvo, Mercedes-Benz y Stellantis.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La agresión a un joven el sábado «caldea» Calahorra
  2. 2

    El ladrillo avanza en Logroño: tres nuevas promociones
  3. 3 La tableta de hachís que no era de nadie
  4. 4 Dos falsos policías tirotean a unos turistas franceses tras pararlos en una autovía para pedirles dinero
  5. 5

    «El sueño del papa siempre fue ser misionero y eso va a ser para todo el mundo»
  6. 6

    La Rioja suma tres pensionistas al día el último año y el gasto mensual supera los 97 millones
  7. 7

    La indignación sacude Gaza tras la muerte de seis periodistas en un ataque israelí
  8. 8

    «Se ha tirado a las vías del metro para que no lo apuñalen»
  9. 9

    «Los jóvenes de hoy tendrán su pensión, pero no tan buena como la de sus padres»
  10. 10 El día más caluroso del verano: Haro y Alfaro lideran el sofocante lunes con máximas de casi 42 grados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Los aranceles de Trump dejan un agujero de 3.000 millones en la automoción europea

Los aranceles de Trump dejan un agujero de 3.000 millones en la automoción europea