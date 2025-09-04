El acero exige a Cuerpo presionar en Bruselas para aplicar un arancel de hasta el 50%

«La imposición de un arancel del 50% en el mercado estadounidense supone, en la práctica, el cierre de ese mercado para el acero europeo». ... Con esta contundencia el sector español insta por carta al ministro de Economía y Comercio, Carlos Cuerpo, para que exija a la Comisión Europea un instrumento de defensa comercial para que proteja a la industria del Viejo Continente y aplique un gravamen «fuera de cuota» del 50% en línea con lo que ha implementado EE UU y sin exenciones por país. Es decir, que se empiece a aplicar a partir de una cantidad establecida.

Las industrias del acero y el aluminio, cuyos productos siguen sujetos a un gravamen del 50% pese al acuerdo comercial sellado por el que Bruselas acepta que Washington imponga a las exportaciones europeas aranceles del 15%, temen que el mercado europeo se inunde de productos que antes de la guerra comercial iban dirigidos al país norteamericano.

Este miércoles, la Unión de Empresas Siderúrgicas, UNESID mostró su preocupación denuncia que el cierre del mercado estadounidense para la industria europea «provoca el desvío de flujos comerciales hacia Europa desde terceros países». A su juicio, «esta presión adicional, que establece un escenario de alto riesgo para la viabilidad del sector, se extiende también a los clientes y al consumo de acero en España y en la Unión Europea, con un efecto negativo directo en la competitividad y la viabilidad de la industria».

Instrumento de defensa comercial

La patronal del acero lamenta que el actual sistema de salvaguardia europeo no ha sido eficaz, ya que, pese a sus sucesivas revisiones, no ha conseguido evitar el incremento de las importaciones y la pérdida de clientes. Desde 2018, y mientras el consumo de acero en la UE ha caído un 16%, los contingentes de importación han aumentado un 23%, agotándose en muchos casos de forma inmediata y sin lograr un efecto disuasorio real. Además, se ha producido un aumento significativo de las importaciones de productos transformados con alto contenido en acero, como estructuras metálicas, componentes eléctricos o mobiliario metálico.

«Europa no puede permitirse un instrumento de defensa comercial débil. Si no actuamos ahora, el mercado europeo se verá inundado de importaciones desleales que ponen en riesgo a toda la cadena de valor del acero. Necesitamos un mecanismo eficaz que proteja a nuestras empresas y a nuestros clientes, y que garantice un marco de competencia justa en línea con los compromisos medioambientales y sociales de la Unión Europea», ha señalado al respecto Carola Hermoso, directora general de UNESID.

En su misiva, la patronal subraya que estas condiciones son necesarias para salvaguardar una industria estratégica para España y para Europa, que está inmersa en un proceso de descarbonización y aporta empleo de calidad, innovación y liderazgo en economía circular.Por otro lado, Unesid confía en que el Gobierno de España impulse de manera decidida esta posición ante la Comisión Europea, con el fin de asegurar un marco equilibrado y justo que refuerce la autonomía industrial europea y proteja a los usuarios de acero frente a prácticas comerciales desleales.