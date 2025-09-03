El waterpolo toma Las Norias con el X Torneo 'Honorio Colino' Más de 300 deportistas de cuatro comunidades se dan cita en Logroño en un torneo que se celebra por primera vez en dos días

La Rioja Logroño Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:11

El deporte acuático vuelve a ser protagonista en la capital riojana. El presidente de Logroño Deporte, Francisco Iglesias, junto a Juan Antonio Moreta y Álvaro Fernández, presidente y coordinador deportivo del Waterpolo Club Logroño, han presentado la décima edición del Torneo de Waterpolo Ciudad de Logroño 'Honorio Colino'.

El torneo, que se celebra por primera vez en dos días, busca consolidar el waterpolo en la ciudad y ofrecer un espectáculo deportivo de calidad al público logroñés. Como ha destacado Iglesias, «es una muy buena noticia que este torneo se haya consolidado en nuestra ciudad, cumpla su décima edición y sea ya una tradición su celebración en las instalaciones del Centro Deportivo Municipal de Las Norias».

El evento, que se espera que reúna a más de 300 waterpolistas de diversas categorías, no solo promueve la sana competición, sino que también refuerza la visibilidad de Logroño como una ciudad que apuesta por el deporte y sus valores inherentes: superación, esfuerzo, competitividad y espíritu de sacrificio. «El próximo sábado se podrá disfrutar, desde el exterior de la piscina olímpica, de waterpolo de gran nivel para todos los públicos», ha añadido el edil.

Los datos del torneo

- Sábado 6 de septiembre: de 11:00 a 20:00 horas

- Domingo 7 de septiembre: de 11:00 a 17:00 horas

- Participantes: Más de 300 waterpolistas de distintas edades, procedentes de Guipúzcoa, Vizcaya, Burgos y La Rioja.

- Equipos confirmados:

Lauro (Loiu)

Urbat IKE (Eibar)

Club Waterpolo Castellae (Burgos)

Club Waterpolo Sestao

Waterpolo Donosti

Club Waterpolo Villamediana

Waterpolo Club Logroño

- Lugar: Piscina olímpica del Centro Deportivo Municipal de Las Norias, abierta al público.

- Arbitraje destacado: El torneo contará con la presencia de María Elena Sánchez, árbitra de categoría nacional y subcampeona olímpica.