Primera derrota del Minis de Arluy El equipo logroñés pierde ante el 7 Palmas el primer partido de la presente temporada, pero mantiene su liderato en la Liga Iberdrola DIEGO MARÍN A. Logroño Sábado, 19 enero 2019, 20:33

No se puede decir que haya sido, exactamente, una sorpresa, pero sí que es noticia. El Minis de Arluy Logroño ha perdido su primer partido de la temporada en Las Palmas de Gran Canaria. Después de doce jornadas de liga regular, más el partido de Supercopa, es decir, después de acumular trece victorias consecutivas en partidos oficiales durante la presente campaña, el equipo logroñés ha sucumbido hoy como visitante ante el 7 Palmas. Las logroñesas, hasta entonces, sólo habían cedido tres sets durante el presente curso, uno precisamente en el encuentro de la primera vuelta ante el equipo canario, y hoy las isleñas les han anotado tres más, venciendo al Minis de Arluy en el Centro Insular de Deportes por 3-1 (26-24, 25-18, 21-25 y 25-23).

«Ha sido un partido en el que no nos hemos llegado a encontrar cómodos en ningún momento en ataque porque no hemos sabido contrarrestar bien con el bloqueo y la defensa los ataques de Las Palmas que, a su vez, ha tenido una continuidad bastante grande en defensa, lo que les ha favorecido realizar muchos contraataques», ha valorado el entrenador del Minis de Arluy Logroño, Juan Diego García, tras el partido. Y es que el 7 Palmas ha realizado un muy buen partido, la derrota logroñesa no ha sido tanto demérito del equipo riojano como mérito realmente del club canario, que ha logrado 13 puntos de bloqueo y 9 tantos directos con el saque. «Sacaremos muchas conclusiones de cara a seguir mejorando de cara a los partidos que vienen, enfocándonos, sobre todo, en la continuidad del saque y la definición en el contraataque», añade Juan Diego García.

Para la capitana del equipo, Daniella da Silva, la derrota se explica porque «no hemos sabido jugar nuestro mejor voleibol delante de las circunstancias que teníamos». «Nos costó adaptarnos a otro plan, por un motivo u otro, para conseguir superar la lectura correcta que tenía el rival frente a nosotras», considera Dani, quien no esconde el «mérito del 7 Palmas», que, admite, «ha sido superior». Cabe destacar que el 7 Palmas, que con esta victoria acumula ya siete partidos consecutivos ganando, desde que cambió a su entrenador, Sergio Camarero, por el actual, Daniel López, ha finalizado el partido ante el Minis de Arluy con cinco jugadoras sumando más de 10 puntos: Benedito (15), Manzano (16), Folgueira (15), Arredondo (15) y Alonso (10). En cambio, en el Minis de Arluy sólo dos jugadoras han superado los 10 puntos, Gritzbach, con 20, y Dani, con 14.

Bajas sensibles

Juan Diego García contaba con la baja por lesión de la líbero Patricia Llabrés, por lo que Alba Sánchez ha vuelto a sustituirla, al igual que en la anterior jornada, frente al Cajasol Juvasa, y en la selección. En principio, también había reservado a la opuesta Savard, pero ha acabado contando con ella en el segundo set, en sustitución de Helia. Con este resultado, aunque el Minis de Arluy Logroño mantiene el liderato, la ventaja con respecto al segundo clasificado, el 7 Palmas, se reduce de 9 a 6 puntos.

Eso sí, al equipo riojano se le añade un pequeño borrón a un impoluto currículum esta campaña y el 7 Palmas se carga de esperanza de cara a la Copa de la Reina que organizará el propio club canario a finales de febrero. Esta derrota es la segunda del Minis de Arluy como visitante en liga regular, después de la del año pasado ante el Arona, desde que el Club Voleibol Murillo se refundó en Club Voleibol Logroño, hace ahora cinco años. El año pasado, en el último partido de la liga, ante el Fachadas Dimurol Libby's de Tenerife, perdió su primer partido en casa, en Lobete. Los números del equipo riojano continúan demostrando su hegemonía en el voleibol femenino nacional, pero poco a poco deja entrever que es 'mortal', lo que, sin duda, beneficia al espectáculo y otorga mayor motivación a sus rivales, además de hacer reflexionar a las riojanas.