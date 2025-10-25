El Ocisa Rioja Voley recibe al Avarca Menorca para reencontrarse con la victoria

El OCISA Haro Rioja Voley tratará de reencontrarse con la victoria esta tarde, ya que recibe en El Ferial, a las 18.00 horas, ... la visita del Avarca de Menorca, segundo en la clasificación.

Las riojanas se encuentran en el último puesto, después de caer derrotadas en los dos primeros partidos de Liga Iberdrola, eso sí, ante dos de los equipos más potentes, Canarias y Sant Cugat.

«Es difícil encarar la semana cuando hay una derrota –reconocía la entrenadora del cuadro azul, Esther López–, pero somos conscientes de la mejora que tenemos y el único camino para revertir la situación es trabajar cómo lo estamos haciendo».

El conjunto jarrero llega a la tercera jornada tras caer a domicilio ante el Emalsa Gran Canaria por 3-0 en un partido en el que fueron por delante en el marcador en los tres juegos, pero no supieron mantener la ventaja.

Por su parte, el próximo rival, Avarca de Menorca, es uno de los equipos más potentes de la categoría, y lo ha demostrado venciendo 3-1 en su cancha a Fundación Cajasol Andalucía en la última jornada.

Respecto al adversario, López admitía que es uno de los peores rivales posible: «Menorca es un equipo fuerte. Se ha reforzado muy bien y ha mantenido su pilar –señalaba–. Tenemos que ser más ofensivas desde el saque, intentar estar ordenadas y conseguir ser más regulares en nuestro juego. Contra equipos de esta calidad hay que arriesgar», manifestaba, respecto al juego que deberán desplegar las jarreras para doblegar al equipo de José Llorens.

Tras este encuentro llega la esperada competición europea, ya que el próximo jueves 30 de octubre el OCISA Haro se estrenará en El Ferial ante el Buducnost Podgorica de Montenegro, cuya vuelta se disputará en tierras serbias el 5 de noviembre. Y el día 1 estarán en Andalucía para enfrentarse al Cajasol.