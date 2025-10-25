LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Voleibol

El Ocisa Rioja Voley recibe al Avarca Menorca para reencontrarse con la victoria

Las riojanas se encuentran en el último puesto, después de caer derrotadas en los dos primeros partidos de Liga Iberdrola

María Caro

María Caro

Sábado, 25 de octubre 2025, 15:32

El OCISA Haro Rioja Voley tratará de reencontrarse con la victoria esta tarde, ya que recibe en El Ferial, a las 18.00 horas, ... la visita del Avarca de Menorca, segundo en la clasificación.

