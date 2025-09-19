El Ocisa presenta su nueva temporada acompañadas de una gran marea azul

El Ocisa Haro Rioja Voley realizó ayer la presentación oficial de todos sus equipos para la temporada 2025-2026 en una cita en la que ... también celebraron los 30 años del club y el debut en la CEV Volleyball Challenge Cup 2026 del primer equipo.

Se trata de una competición que enfrentará al club jarrero ante el Buducnost Podgorica, de Montenegro, y cuyo partido de ida se disputará en El Ferial entre el 28 y el 30 de octubre y el de vuelta entre el 4 y 6 de noviembre en Montenegro.

Durante la jornada de este jueves se dieron a conocer las plantillas de la cantera y se presentó al equipo que competirá en la Liga Iberdrola y para el que se han unido cinco nuevas jugadoras: Geneva Jones, Aurora Tur, Ainara Burgo, Bia Martins y Natália Martins.

El equipo comenzará la liga el próximo 11 de octubre frente al DSV Sant Cugat en el polideportivo de El Ferial y jugarán 22 jornadas que concluirán en casa del CV Kiele Socuéllamos el 14 de marzo.

Precisamente durante la mañana del jueves el presidente de la Federación Española de Voleibol (RFEVB), Felipe Pascual, visitó las obras que se están realizando en el polideportivo de El Ferial. «Es un salto muy importante que Haro pase de contar con una única pista polideportiva a tres, y que dos de ellas vayan a cumplir con la normativa europea», afirmó Pascual.

Por su parte, la alcaldesa aseguró al club que el Ayuntamiento hará todo lo que esté en su mano para conseguir que la obra del nuevo polideportivo esté finalizada en el primer trimestre de 2027. De esta manera, los equipos seguirán entrenando y jugando mientras se llevan a cabo las obras gracias a la reforma del frontón que será donde se disputen los partidos de la Liga Iberdrola durante esta temporada.

La presentación contó con la presencia de cientos de asistentes entre autoridades, familiares y amigos de las jugadoras, así como de curiosos que se acercaron en la calurosa tarde de ayer a la plaza de la Paz.

Entre ellos estaba Águeda Crespo, directora del club, quien afirmó que «por primera vez el club tiene la responsabilidad y el honor de llevar el nombre de Haro y de La Rioja a Europa y eso nos hace sentirnos muy orgullosos del trabajo de todos».

«La afición de Haro es la mejor, sois un referente en La Rioja y en España. Vosotras -las jugadoras- sois un ejemplo de dignidad y de valores para los riojanos y que transmitís a toda la cantera, sois un ejemplo para todas ellas», aseguró el director general de Deportes, Diego Azcona.