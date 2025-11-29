LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Las jugadoras del Ocisa Haro Rioja Voley posan tras su victoria ayer en El Ferial frente a Tenerife. Donézar
Voley

El Ocisa se lleva un duelo intenso

Las jarreras derrotaron al Tenerife por 3-1 después de remontar un encuentro muy igualado y que se decidió por detalles

Laura Lezana

Laura Lezana

Sábado, 29 de noviembre 2025, 22:01

El Ocisa Haro Rioja Voley firmó este sábado una victoria muy importante frente al Tenerife Libby´s La Laguna en El Ferial. Un encuentro en el ... que había mucho en juego para la clasificación de la Copa de la Reina. Aunque no fue un triunfo cómodo, las jarreras consiguieron derrotar a las canarias (3-1) después de ganar dos sets que estaban muy igualados y donde la intensidad de ambos conjuntos fue muy destacable.

