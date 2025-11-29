El Ocisa se lleva un duelo intenso
Las jarreras derrotaron al Tenerife por 3-1 después de remontar un encuentro muy igualado y que se decidió por detalles
Sábado, 29 de noviembre 2025, 22:01
El Ocisa Haro Rioja Voley firmó este sábado una victoria muy importante frente al Tenerife Libby´s La Laguna en El Ferial. Un encuentro en el ... que había mucho en juego para la clasificación de la Copa de la Reina. Aunque no fue un triunfo cómodo, las jarreras consiguieron derrotar a las canarias (3-1) después de ganar dos sets que estaban muy igualados y donde la intensidad de ambos conjuntos fue muy destacable.
El partido arrancó con una muy buena defensa de las tinerfeñas, destacando en el bloqueo especialmente Antonela, lo que dificultó concluir algunas jugadas de las jarreras. Eso, sumado a algunos errores propios, como varios toques de red, las de Guillermo Orduna ganaron la primera manga (16-25). Las de Esther López necesitaban reaccionar y enchufarse nuevamente al partido para revertir la situación.
Ocisa
Giglio, Gritzbach, Aurora Tur, Carpintero, Burgo, Beatriz Martins, Natalia Martins, Folgueira, Manso, Geneve Jone, Vivas, Etxebarria y Vega Lope.
3
-
1
Tenerife
Camino, Essayadi, Lidia Olguín, Hnatyszn , Zinger, Akamere, Itziar López, Antonela Forturna, Soto, Peña, Pelland y Margalida Piza.
-
Sets 0-1 (16-25), 1-1 (25-20), 2-1 (25-23), 3-1 (25-21).
-
Árbitro Diego Rodríguez del Pozo, David Escobar y Rocío Ledesma. 510 espectadores.
Tras una diferencia de nueve puntos en ese primer set que se llevaron las visitantes, el Haro salió con intención de hacerse con las riendas del partido. Consiguió el conjunto jarrero más intensidad, mejoró sus prestaciones en el saque, lo que permitió dejar atrás los errores del primer set. Después de una indecisión del Tenerife, un remate de Viki y Nati Martins igualaron las cosas en El Ferial (25-20).
Las jarreras imprimieron más potencia en su defensa, mientras que las tinerfeñas buscaron constantemente a la jugadora de la zona cuatro para tratar de incomodar al máximo a la atacante delantera en esta tercera manga marcada también por la igualdad. Un error de Tenerife por cuatro toques puso el 23-20 en un momento crítico del partido. Fue finalmente un remate de Vivas el que puso el 25-23 y al equipo por delante en este complicado y luchado tercer set.
Giglio fue la que levantó al equipo jarrero cuando más complicaciones hubo en otra reñida manga. Ainara Burgo también destacó en colocación como en defensa con el bloqueo. Fue Vivas la encargada de dar alas al Haro y un bloqueo de Martins el que dio la victoria y los tres puntos que meten al Ocisa en la lucha por una plaza en la Copa.
