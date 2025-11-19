LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Gritzbach y Folgueira bloquean un balón en un partido anterior. DONÉZAR
Voleibol

El Ocisa Haro visita al recién ascendido Melilla en un gran momento de juego

Las jugadoras riojanas tratarán de sumar su cuarta victoria en Liga consecutiva esta tarde a las 20.00 horas

María Caro

María Caro

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 07:49

El Ocisa Haro Rioja Voley visita esta tarde la cancha del Club Voleibol Melilla, en el Pabellón Javier Imbroda a las 20.00 horas. Será la séptima jornada de la competición, a la que las riojanas llegan desde el puesto octavo de la clasificación con ocho puntos.

Pero más que su ubicación en la Liga Iberdrola, las jarreras llegan condicionadas por una buena racha de juego que tuvo su máximo exponente en el último duelo, en el que el Ocisa Haro logró una épica remontada desde un 2-11 adverso en el 'tie break' ante el Arenal Emevé.

Y es que al conjunto que dirige Esther López le costó arrancar, ya que inauguraron la temporada con tres derrotas en los primeros tres partidos. Sin embargo, una vez encajadas las piezas en el equipo, las jarreras comenzaron a brillar, y ya encadenan tres victorias consecutivas en Liga, además del inicio soñado en la competición europea con un fulminante pase a la segunda ronda tras imponerse en los dos partidos del primer asalto de la eliminatoria.

Esta tarde se verá las caras con un conjunto nuevo en la competición, pero que ya ocupa el cuarto puesto con 12 puntos.

«Nos espera un partido complicado porque, a pesar de ser un recién ascendido, está haciendo muy bien las cosas y se ha reforzado muy bien –reconocía la entrenadora azul–. Viene de ganar a Sayre, por lo que estará con la confianza reforzada», manifestaba. «Tenemos que intentar hacerles daño desde el saque para intentar incomodar a sus colocadoras, y también estar ordenadas y tener actitud en bloqueo y defensa», añadió.

