LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Haro

El Ocisa Haro visita al Heidelberg en su segundo partido esta semana

María Caro

María Caro

Sábado, 22 de noviembre 2025, 09:01

Comenta

El Ocisa Haro Rioja Voley visita esta tarde la cancha del Heidelberg Volkswagen –a las 18.00 horas, 17.00 hora local–, en la ... octava jornada, con el objetivo de afianzarse en la lucha por un puesto en la Copa de la Reina y sumar su quinta victoria consecutiva en Liga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece una persona al precipitarse al vacío en Ribafrecha
  2. 2 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  3. 3 El invierno asoma con las primeras nevadas
  4. 4 Denuncian en Navarrete a un hombre por portar speed y un puño americano con sistema táser
  5. 5 Los alumnos del internado del Marqués de Vallejo se trasladarán a La Laboral
  6. 6

    La Rioja tiene tantas vacantes de empleo como parados
  7. 7 Primer caso de gripe aviar en La Rioja: una grulla muerta en los Sotos de Alfaro
  8. 8

    «Mi hijo solo pregunta por su maleta, quiere volver al internado»
  9. 9 Tragedia en Cangas del Narcea: dos muertos tras un derrumbe en la mina de Vega de Rengos
  10. 10

    Beltrán incluye a su candidatura del PR a los ex de Vinea, pero la formación pierde a 19 militantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Ocisa Haro visita al Heidelberg en su segundo partido esta semana

El Ocisa Haro visita al Heidelberg en su segundo partido esta semana