El Ocisa Haro visita al Heidelberg en su segundo partido esta semana
Sábado, 22 de noviembre 2025, 09:01
El Ocisa Haro Rioja Voley visita esta tarde la cancha del Heidelberg Volkswagen –a las 18.00 horas, 17.00 hora local–, en la ... octava jornada, con el objetivo de afianzarse en la lucha por un puesto en la Copa de la Reina y sumar su quinta victoria consecutiva en Liga.
El Heidelberg Volkswagen, tercer clasificado pero solo a dos puntos de las riojanas, recibirá a las azules tras caer el pasado fin de semana por 3-0 en casa de Fundación Cajasol Andalucía.
Por su parte, el Ocisa Haro, que ocupa el sexto puesto de la clasificación, llega al partido frente a Heidelberg tras firmar en Melilla su cuarto triunfo consecutivo.
«El equipo está motivado –señalaba la entrenadora azul Esther López–. Somos conscientes de que en estas semanas de dos jornadas en la misma hay un desgaste importante, pero queremos seguir compitiendo y creciendo como equipo. Sabemos que contra Heidelberg tenemos que ser agresivas en todas las facetas del juego», aseguró, consciente de la dificultad del encuentro.
