El Ocisa Haro tumba al Melilla en un memorable desempate

El OCISA Haro dio continuidad a su buen momento con la victoria en un agónico desempate en Melilla, alcanzando el cuarto triunfo seguido en liga, ... con tres éxitos seguidos en la quinta manga, y dando con ello un paso importante hacia la clasificación para la Copa de la Reina.

Salió a marcar territorio el sorprendente recién ascendido Voleibol Melilla, con un parcial de partida de 3-0 con paso a un 5-1 con carga de remates sobre Etxebarria que obligó al tiempo muerto de Esther López. El OCISA Haro superó los prematuros desajustes en el bloqueo ante la opuesta brasileña Heloisa Pereira, máxima anotadora de la liga, y Rosado, para, tras desperdiciar un punto de set, ceder de forma cruel con un doble toque (27-25).

Repuesto del mazazo, el equipo jarrero marcó el ritmo en el inicio del segundo set, subiendo el nivel defensivo sobre un Melilla sin tanto acierto en ataque. Manejando rentas cortas hasta la única igualdad en el 7-7, el OCISA Haro logró despejarse en el marcador tras dos discutidas decisiones de la pareja arbitral. El tiempo muerto de Alberto Rodríguez con 8-12 no logró contener el parcial forastero, que se fue hasta 1-7 (12-14). El acertado turno de saque de Martins elevó de forma vital la renta a un +6 (16-22) que el Haro pudo gestionar para igualar el choque con un bloqueo final de Gritzbach.

El amplio repertorio ofensivo de Vivas y el dominio de Gritzbach en la red consolidaron la primera brecha relevante en la tercera manga de un duelo que ahora pintaba muy a favor del OCISA Haro (4-7). El alto nivel defensivo visitante desquició a un Melilla que encadenó importantes errores de colocación (5-11). El segundo tiempo muerto del técnico local no frenó la caída del errático bando azulino ante un coral trabajo del Haro, con acierto desde el saque y control total en el remate, que volteó el envite con un incontestable 13-25.

La recuperación del colectivo melillense permitió un inicio igualado del cuarto set, con Vivas y Staunton como grandes protagonistas (7-7). El crecimiento de la receptora estadounidense puso contra las cuerdas a un OCISA Haro un punto por debajo a nivel físico y que se encontró con una defensa rival nuevamente rocosa (16-11). Con Rosado y Pereira nuevamente recuperadas para la causa, el Voleibol Melilla forzó (25-16) un tie-break memorable El OCISA Haro se repuso a un delicado 7-4 con una encomiable labor en defensa. En un final espectacular, con largos intercambios y tras salvar cuatro puntos de cierre local, un remate a la red de Pereira, en la tercera opción de victoria jarrera, certificó el 2-3.

LA FICHA

Club Voleibol Melilla: Rosado (19), Madalina (4), Heloisa Pereira (22), Staunion (25), Lukasik (5), Lazurenko (4) y Almudena Martín (líbero). También jugaron Cruzado, Nadal, Bengoechea (1) y Braselle y Ahmed.

OCISA Haro Rioja Voley: Giglio (22), Geneve Jones (4), Folgueira (11), Vivas (24), Gritzbach (16), Burgo y Etxebarria (líbero). También jugaron Tur (1), Martins (2), Paula Miguel y Vega López (líbero).

Árbitros: Francisco Javier Pedrosa López y Juan Antonio Pedrosa López (Colegio andaluz). Mostraron tarjeta amarilla al técnico local Alberto Rodríguez.

Marcador: 1-0: 27-25 (29´). 1-1: 20-25 (24´). 1-2: 13-25 (21´). 2-2: 25-16 (23´). 2-3: 19-21 (24´).

Pabellón de Deportes Javier Imbroda Ortiz. 150 espectadores.