Partido entre el Ocisa y el Braga disputado este miércoles. Donézar
Voleibol

El Ocisa retoma su camino en la liga frente al Tenerife

El encuentro dará comienzo a las 18.00 horas en El Ferial y será el segundo partido de esta semana tras la derrota con el Sporting de Braga

Laura Lezana

Laura Lezana

Sábado, 29 de noviembre 2025, 10:53

Comenta

El Ocisa Haro Rioja Voley se enfrenta este sábado a su siguiente jornada de Liga Iberdrola y lo hará en El Ferial frente al ... Tenerife Libby´s La Laguna a las 18.00 horas. Se trata del segundo partido que disputarán las de Esther López esta semana ya que el pasado miércoles afrontaron la tercera fase de la CEV Volleyball Challenge Cup frente al Braga. Un encuentro en el que las jarreras cayeron debido al dominio y la superioridad que mostraron las lusas.

