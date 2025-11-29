El Ocisa retoma su camino en la liga frente al Tenerife

El Ocisa Haro Rioja Voley se enfrenta este sábado a su siguiente jornada de Liga Iberdrola y lo hará en El Ferial frente al ... Tenerife Libby´s La Laguna a las 18.00 horas. Se trata del segundo partido que disputarán las de Esther López esta semana ya que el pasado miércoles afrontaron la tercera fase de la CEV Volleyball Challenge Cup frente al Braga. Un encuentro en el que las jarreras cayeron debido al dominio y la superioridad que mostraron las lusas.

«Es una competición distinta donde creo que, a pesar de saber que eran superiores, salimos con una presión extra que nos paralizó sobre todo al comienzo del partido. Ante estos niveles de voleibol es importante no despistarse en ningún momento, ya que después se hace muy difícil volver a encontrar la senda de juego. Seguimos con la ilusión intacta y con ganas de seguir creciendo», explicó la entrenadora de las riojanas. Con este cambio de mentalidad se medirán a las de Guillermo Orduna que se posicionan un puesto por delante, en el octavo, aunque se encuentran empatadas a puntos con las jarreras.

En este encuentro, las riojanas lucharán por recuperar su racha de victorias perdida el pasado sábado frente al Heidelberg, conjunto que frenó su buena dinámica de cuatro triunfos consecutivos. «El equipo está con ritmo de juego, estamos en un proceso de crecimiento, Tenerife es un equipo muy bueno, con grandes jugadoras a nivel individual. Nosotras tenemos la ventaja de volver a jugar en casa junto a los nuestros, sabemos que tenemos que hacer daño desde el saque y mejorar nuestra recepción, actitud y confianza», concluyó López.