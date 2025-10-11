El Ocisa Haro se estrena con derrota frente al Sant Cugat

El polideportivo de El Ferial volvió a acoger un encuentro de liga Iberdrola, y al estreno del Ocisa Haro Rioja Voley acudieron 525 personas ... que disfrutaron con la vuelta de su equipo a la cancha en una de las temporadas más ilusionantes. Sin embargo, no hubo la celebración deseada, ya que las jarreras comenzaron con una derrota ante el Sant Cugat. La diferencia entre ambos conjuntos fue mínima, pero las catalanas supieron sacar más provecho de los últimos minutos del partido.

El Haro Rioja voley comenzó el primer partido de la temporada por detrás en el marcador. Sin embargo, las jugadoras de Esther López aguantaban el feroz ataque del Sant Cugat, con el que rubricaron hasta 15 puntos en la cancha jarrera. El juego transcurrió muy igualado, aunque el Haro consiguió mantener una leve distancia en el luminoso. Pasado el ecuador del set, cuando el marcador señalaba un empate a 16, una cadena de errores de las riojanas en la recta final les hicieron comenzar con mal pie.

Florencia Giglio, Fernanda Gritzbach Aurora Tur, Vega Lope,Paula Carpintero, Aída Etxebarría, Ainara Burgo, Beatriz Martins, Natalia Martins, Sara Folgueira, Esther Manso y Geneve Jones. OCISA HARO RIOJA VOLEY 2 - CSV SANT CUGAT 3 Aina Berbel, Ana Lopes, María Antonia Gomila, Alessandra Hurtado, Ane Cengotitabengoa, Valentina Roberts, Inés Victory, Marta Cano, Maira Westergaard. Sets: 0-1 (18-25); 1-1 (25-21); 2-1 (25-23); 2-2 (16-25); 2-3 (12-15)

Árbitro: Diana Rico y Javier Prieto

El segundo set, gracias a Vivas el Haro se colocó por delante desde los primeros instantes. Pero las visitantes luchaban por no descolgarse en el marcador y comenzaron a crear puntos en ataque, respondiendo así al avance imparable azul gracias a Martins y Giglio, que guiaron a las riojanas hasta el 25.

Conscientes de la proximidad de una victoria en el primer partido, las riojanas encararon el tercer set con más confianza, apoyadas en una larga progresión de puntos anotados en el ataque. Las cosas empezaban a salir y las jugadoras jarreras se adelantaron desde los primeros minutos. Fue un set en el que se cometieron muy pocos errores, en el caso de las jarreras solo uno de saque, lo que demostraba que el equipo local ya estaba asentado en la cancha y comenzaba a disfrutar.

También las catalanas estuvieron acertadas, especialmente en los últimos punto del set, con lo que consiguieron maquillar el resultado, pero la victoria fue para las riojanas.

El cuarto set comenzó del lado de las jarreras, pero desde el empate a siete las catalanas cogieron fuerza y con un gran ataque lograron hacerse con el set de forma incontestable.

El Ferial se volcó con su equipo, pero la defensa del Sant Cugat funcionó y se hicieron con el tie-break

Y así se llegó al tie-break, que empezó igualado, pero el Sant Cugat enseguida se adelantó. En la segunda parte del quinto set ya llevaba tres puntos de ventaja, ya que el conjunto visitante aprovechaba los nervios de las riojanas que les provocaban errores. Con cuatro puntos arriba del conjunto catalán, el partido comenzó a igualarse gracias al buen saque de Giglio y la buena actuación de Vivas. El Ferial estaba volcado con su equipo y las jarreras sentían el impulso de su afición, pero la defensa del Sant Cugat estaba funcionando. Esther López pidió un tiempo muerto con 10-13 intentando dar la vuelta al marcador, pero finalmente la victoria fue para las visitantes.

El próximo partido será el sábado ante el Emalsa Gran Canaria en las islas afortunadas.