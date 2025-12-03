LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un instante del primer encuentro de la eliminatoria ante el Braga disputado en El Ferial. Donézar
Voley

Visita al Braga para seguir en Europa

El Ocisa Haro Rioja afronta un encuentro decisivo en Portugal en el que tendrá que remontar el 1-3 con el que acabó el duelo en El Ferial

María Caro

María Caro

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 07:41

Comenta

El Ocisa Haro Rioja Voley continúa con su maratón de partidos particular y esta tarde vuelve a la competición europea. Después del triunfo en Liga ... el pasado sábado ante Tenerife Libby's La Laguna, las riojanas regresan a la CEV Challenge Cup. Lo harán en el polideportivo Amco Arena, a partir de las 22.00 horas, donde se enfrentarán al Sporting de Braga con el objetivo de revertir la derrota alcanzada en El Ferial en el partido de ida, donde las jugadoras de Esther López cayeron por 1-3.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atropellado en la N-232 después de abandonar su vehículo tras una salida de vía
  2. 2 Encuentra un bolso con 3.150 euros en Logroño y lo entrega a la Policía
  3. 3 El Gobierno de La Rioja aplicará ya en diciembre la subida salarial a sus empleados públicos
  4. 4 Las curiosidades del último censo en La Rioja: así está cambiando la población riojana según el INE
  5. 5 Denunciado por apuntar con un láser a aeronaves, pilotos de aviación civil y varios menores desde Agoncillo
  6. 6

    Los grandes se fijan en Manex Rezola
  7. 7 El Gobierno riojano compra siete coches de alta gama por medio millón de euros
  8. 8 El PSOE exige a Capellán que explique un gasto de 500.000 euros en siete coches de lujo
  9. 9 El Gobierno riojano impulsa la caza de jabalíes y la limpieza para evitar la peste porcina
  10. 10

    El anacrónico, singular y único belén de Sorzano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Visita al Braga para seguir en Europa

Visita al Braga para seguir en Europa