Visita al Braga para seguir en Europa

El Ocisa Haro Rioja Voley continúa con su maratón de partidos particular y esta tarde vuelve a la competición europea. Después del triunfo en Liga ... el pasado sábado ante Tenerife Libby's La Laguna, las riojanas regresan a la CEV Challenge Cup. Lo harán en el polideportivo Amco Arena, a partir de las 22.00 horas, donde se enfrentarán al Sporting de Braga con el objetivo de revertir la derrota alcanzada en El Ferial en el partido de ida, donde las jugadoras de Esther López cayeron por 1-3.

Las azules, además, llegarán debilitadas, con la baja por lesión de Vicky Vivas, que tuvo que retirarse de la cancha unos minutos en el duelo ante Tenerife. «El equipo llega mermado. Tantos desplazamientos y partidos exigentes entre semana hacen que físicamente las jugadoras lleguen a sus límites. De hecho, Vicky está descartada para este partido por lesión, pero seguimos con la ilusión intacta y con ganas de hacer un buen partido para dar la vuelta a la eliminatoria», señalaba López antes del encuentro,

Tras el partido en El Ferial, la entrenadora azul reconocía que el equipo salió con «una presión extra» que paralizó al equipo en el arranque del encuentro. «El equipo se supo reponer y plantarles cara en los siguientes sets», manifestó. Y es que, en el cuarto set del anterior choque, las azules fueron capaces de aguantar el partido, pero varios errores seguidos dieron aire al Braga, que terminó llevándose la victoria del partido.

Sin embargo, las jarreras todavía optan al pase a la siguiente ronda. Tendrían que ganar 0-3 o 1-3 para poder llegar al set de oro, que se disputaría a 15 puntos. «Sabemos que tenemos que arriesgar desde el saque y hacer un partido correcto en todas las facetas del juego. Tenemos que ser valientes y, sobre todo, seguir trabajando para crecer con equipo», explicó la entrenadora del conjunto jarrero, que continúa haciendo historia en la segunda eliminatoria europea.