El Haro Rioja Voley durante un entrenamiento esta temporada. M.C.
Voleibol

El Ocisa Haro quiere mantener la racha

Después de un contundente estreno europeo, las riojanas reciben al Sayre en el frontón de El Ferial esta tarde a las 18.00 horas

María Caro

María Caro

Sábado, 8 de noviembre 2025, 08:27

El Ocisa Haro Rioja Voley se encuentra en racha, a pesar de que el encuentro de esta tarde será el cuarto disputado en apenas ... dos semanas. Y en los tres últimos han logrado imponerse con claridad.

