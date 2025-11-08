El Ocisa Haro quiere mantener la racha

El Ocisa Haro Rioja Voley se encuentra en racha, a pesar de que el encuentro de esta tarde será el cuarto disputado en apenas ... dos semanas. Y en los tres últimos han logrado imponerse con claridad.

Las jarreras se han estrenado en la competición europea, con dos victorias por 3 sets a 0 que han dado alas a las jugadoras de Esther López.

Porque, aunque el inicio liguero no fue el esperado, ya que no vieron la victoria en las tres primeras jornadas, el claro triunfo sobre el OK Buducnost Podgorica en El Ferial impulsó el ánimo y la confianza de las jugadoras jarreras, que se impusieron en Dos Hermanas la jornada anterior ante el Fundación Cajasol Andalucía.

Las de Esther López reciben esta tarde en El Ferial –a las 18.00 horas– la visita del CV Sayre La Ballena, un conjunto que actualmente ocupa la última plaza de la clasificación de la Liga Iberdrola. El equipo de Matías Montalbán llega a la quinta jornada de la temporada tras caer por 1 set a 3 en Gran Canaria contra el Kiele Socuéllamos.

Por parte de las jarreras, con las buenas sensaciones experimentadas tras la primera eliminatoria de la Challenge Cup y ante el Fundación Cajasol, el equipo tiene ganas de seguir ascendiendo posiciones, y así lo relataba la entrenadora del cuadro azul. «Venimos de una racha positiva, motivadas y con ganas de seguir mejorando», aseguraba Esther López.

Además, las jarreras recuperan una jugadora en la plantilla, la central Paula Miguel, una pieza clave para el juego del Ocisa Haro Rioja Voley.

Sobre el partido de hoy, López espera un duelo muy competitivo. «Es un equipo con potencial en ataque y con buena lectura de bloqueo. Tenemos que intentar sacarlas de su zona cómoda desde el saque», señaló.

En los últimos dos cruces de la temporada anterior, las canarias se impusieron tanto en las islas como en El Ferial.

Entre las máximas anotadoras del encuentro figuran Vicky Vivas por parte del conjunto de Haro, con 88 puntos anotados durante la temporada y 22 por partido. Por parte de las canarias Sundara Sullie, con 67 y 16,8 puntos por partido. Las dos se encuentran muy igualadas en puntos por set, siendo de 5,5 para la jugadora jarrera y 4,8 para la isleña.