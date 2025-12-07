El Ocisa Haro quiere asegurar su plaza en la Copa con una victoria frente al colista

Las jugadoras del Ocisa Haro Rioja Voley regresan a la Liga Iberdrola esta tarde, y lo hacen en el pabellón Luis Buñuel del Feel ... Alcobendas, a quien se enfrentan a las 19.30 horas en la décima jornada de esta temporada.

No han pasado ni tres días desde su despedida de la CEV Challenge Cup, cuando las jarreras cayeron derrotadas en la segunda eliminatoria a manos del Sporting de Braga portugués en tres sets.

Sin embargo, su marcha en la liga regular invita a ser optimistas, ya que el conjunto azul ocupa la sexta plaza de la clasificación con 13 puntos.

Por su parte, el Feel Alcobendas ocupa el último puesto de la tabla, únicamente con una victoria sobre el Kiéle de Socuéllamos, y ostenta tres puntos.

«Afrontamos el partido como cualquier otro, con intensidad y exigencia –reconocía la entrenadora Esther López–. Sabemos que es un rival difícil, sobre todo, en su cancha, un equipo que saca bien con jugadoras potentes en ataque como sus dos puntas de cuatro y jugadoras experimentadas como Tati, Sofía y Candela, conocedoras de la liga», explicaba sobre el rival de esta tarde.

«Somos conscientes de que físicamente estamos renqueantes, pero no es justificativo para dar lo mejor de nosotras y dejarnos todo en cada bola», añadió. Y es que en las dos últimas semanas han disputado cuatro encuentros, que han conllevado viajes exigentes como a Tenerife, Andalucía o Melilla.

Ahora el objetivo es claro: mantenerse en puestos de Copa de la Reina, que disputarán los ocho mejores conjuntos de la primera vuelta.

Este año el torneo del KO se celebrará en Tenerife del 22 al 25 de enero del próximo año.