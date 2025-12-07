LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Voleibol

El Ocisa Haro quiere asegurar su plaza en la Copa con una victoria frente al colista

No han pasado ni tres días desde su despedida de la CEV Challenge Cup, cuando las jarreras cayeron derrotadas en la segunda eliminatoria a manos del Sporting de Braga

María Caro

María Caro

Domingo, 7 de diciembre 2025, 12:25

Las jugadoras del Ocisa Haro Rioja Voley regresan a la Liga Iberdrola esta tarde, y lo hacen en el pabellón Luis Buñuel del Feel ... Alcobendas, a quien se enfrentan a las 19.30 horas en la décima jornada de esta temporada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

