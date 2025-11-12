El Ocisa Haro pide a sus aficionados que no se reserven asientos para los próximos partidos

Laura Lezana Martes, 11 de noviembre 2025 | Actualizado 12/11/2025 07:31h. Comenta Compartir

El Ocisa Haro Rioja Voley ha emitido un comunicado para aclarar a los aficionados que en los próximos partidos del club no se podrán reservar asientos «por respeto al resto de personas que acuden con antelación».

Esta situación ha surgido tras el cambio de pista del tradicional polideportivo de El Ferial al frontón debido al comienzo de las obras del primero y la conclusión de las mismas del segundo. «Tras 30 años jugando en el polideportivo realizar un cambio de pista de juego es siempre un reto muy complicado. Más en medio de una temporada y más teniendo que debutar en competición europea en este nuevo recinto», comienza el comunicado.

Asimismo, se destaca que los aficionados no podrán permanecer en zonas como pasillos o escaleras para molestar «lo menos posible» al resto de espectadores.

En cuanto al acceso a las zonas bajas del graderío en Liga Iberdrola se explica que será necesaria la adquisición previa de entrada en la plataforma. El coste para patrocinadores y socios será de cero euros durante esta temporada y solo se podrá adquirir una entrada por persona para lo que habrá días habilitados.

También se solicita a la afición que se respete a los operadores de las cámaras y al fotógrafo oficial que «están haciendo su trabajo». «Las exigencias para la emisión son complicadas debido a la obligación de emitir los partidos con unos estándares de calidad», se añade.

