El Ocisa cumple un sueño con su debut en Europa

El Ocisa Haro Rioja Voley se enfrenta este jueves a una gran cita. Hace realidad un sueño al debutar en la competición europea, concretamente ... en la CEV Volleyball Challenge Cup 2026, con un enfrentamiento ante el OK Buducnost de Montenegro.

La cita comienza a las 20.00 horas y llega con otra novedad: el encuentro se desarrollará en el frontón de El Ferial. De este modo, las riojanas dejan atrás el polideportivo en el que han desarrollado hasta la fecha su ya dilatada trayectoria y afrontan un cambio de pista después de que las obras en el renovado recinto hayan finalizado tras meses de trabajo .

Con el importante encuentro de esta tarde, el Ocisa inaugura un frontón que presentará una nueva imagen y en donde también se han mejorado las condiciones tanto para las jugadoras como para los aficionados. Será este su nuevo espacio de juego hasta que se completen las obras del polideportivo, el siguiente paso para la reforma del recinto de El Ferial.

«Debutar en Europa es un sueño hecho realidad. Queremos disfrutar de la experiencia», asegura Esther López

«Buducnost es un equipo joven que arriesga mucho desde el saque», advierte la entrenadora de las jarreras

La fecha de este jueves, por lo tanto, será especial por varios motivos, por lo que se espera una buena entrada en el recinto. Las localidades, eso sí, solo están disponibles vía on line. La venta se abrirá primero para los socios y cuando se complete el cupo y, si quedan entradas, se abrirá al público general.

El precio de dichas localidades es de 10 euros para los socios, de 20 para los no socios, de 5 euros para las jugadoras de categorías inferiores que se deberán situar en la grada y gratis para jugadoras de categorías inferiores en las sillas a pie de pista, para las que también será obligatorio recoger la entrada.

Ante este encuentro tan esperado por el club, Esther López, entrenadora del Ocisa Haro, ha compartido su ilusión y también ha recordado la necesaria ayuda de la Marea Azul. «Debutar en Europa es un sueño hecho realidad. Hay ansiedad y nervios, como es normal. Queremos disfrutar de esta experiencia junto a los nuestros porque sabemos que detrás de este sueño hay mucho trabajo y el equipo está trabajando bien, centrado en lo que nos espera», señaló.

Por otro lado, López también desgranó el juego de sus rivales, de las que destacó su determinación en el saque: «Buducnost es un equipo joven que arriesga mucho desde el saque. Vamos a tener que pelear cada punto e ir encontrando nuestra mejora en el juego», advirtió la dueña del banquillo riojalteño.

Esa será una de las claves de una cita a la que las azules llegan en un momento complicado tras firmar el pasado sábado su tercera derrota consecutiva en la Liga Iberdrola. Dichos partidos han sido ante tres de los equipos más fuertes de la competición liguera. Los resultados no han sido los mejores, pero ahora toca cambiar el chip con el reto de iniciar con buen pie esta ilusionante andadura europea.