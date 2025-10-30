LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Imagen de archivo de un encuentro en el polideportivo El Ferial. Donézar
Voleibol | CEV Volleyball Challenge Cup 2026

El Ocisa cumple un sueño con su debut en Europa

El equipo jarrero se mide este jueves al Buducnost a las 20.00 horas en el recientemente reformado frontón de El Ferial en Haro

Laura Lezana

Laura Lezana

Jueves, 30 de octubre 2025, 09:02

El Ocisa Haro Rioja Voley se enfrenta este jueves a una gran cita. Hace realidad un sueño al debutar en la competición europea, concretamente ... en la CEV Volleyball Challenge Cup 2026, con un enfrentamiento ante el OK Buducnost de Montenegro.

