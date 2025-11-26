LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Viki Vivas remata ante el bloqueo de Beatriz Santos. Donézar
Voleibol

El Ocisa cae superado ante el Braga

Las de Esther López no pueden hacer frente a la contundencia del juego de las lusas a pesar de pelear el encuentro hasta el final

Laura Lezana

Laura Lezana

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 23:04

El Ocisa Haro Rioja Voley peleó este miércoles un complicado encuentro en el que la superioridad en la lectura del juego del Sporting Club de ... Braga hizo que las riojanas perdieran en su tercer encuentro de la CEV Volleyball Challenge Cup que se disputó en el frontón de El Ferial de Haro.

