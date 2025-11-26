El Ocisa cae superado ante el Braga

El Ocisa Haro Rioja Voley peleó este miércoles un complicado encuentro en el que la superioridad en la lectura del juego del Sporting Club de ... Braga hizo que las riojanas perdieran en su tercer encuentro de la CEV Volleyball Challenge Cup que se disputó en el frontón de El Ferial de Haro.

El partido comenzó con un gran dominio por parte del conjunto de Joao Santos. Fue su determinación lo que les permitió coger una importante ventaja en el marcador (5-10).

A pesar del tiempo muerto de la entrenadora local Esther López en un intento por revertir la situación, los pequeños fallos de las azules continuaban debido a los nervios de la competición y permitieron que continuara esa diferencia y no alcanzaran a las de Braga en este rápido y tajante set, que concluyó con un fulminante 13-25.

Ocisa Haro Giglio, Fernanda Gritzbach, Vega Lope, Aida Etcheberria, Burgo, Sara Folgueira, Geneva Jones y Viki Vivas. 1 - 3 Sporting de Braga Matilde Rodrigues, Hernández, Castillo, Mardarida Maia, Ana Figueiras, Viviane de Goes y Beatriz Santos. Sets: 0-1 (13-25), 1-1 (25-23), 1-2 (16-25), 1-3 (21-25).

Árbitros: Katarina Cepinova y Lars Wuhnow. Amonestó con tarjeta amarilla a la jugadora Matilde Rodrigues.

El intento por hacer un borrón y cuenta nueva salió bien para las jarreras, quienes cambiaron su mentalidad y comenzaron a ponerles las cosas complicadas a las portuguesas. Fue una jugada larga la que puso a los aficionados en vilo y un remate de Sara Folgueira el que dio un esperado punto para aumentar su confianza en este segundo set.

Así las cosas, el marcador se puso a favor de las del Ocisa, quienes hicieron rugir a todos los aficionados que acudieron al frontón. Con los miedos y las dudas fuera, plantaron cara aunque las de Braga tampoco bajaron los brazos y comenzaron a remontar al final del set, a apenas tres puntos de su conclusión. Fue un espectacular remate de Viki el que sentenció finalmente esta segunda manga en la que las cosas no estaban del todo claras para ninguno de los dos conjuntos.

El tercer set volvió a ser complicada con un demoledor 3-11 de salida donde resurgieron los viejos temores y, aunque intentaron recuperar la confianza con varias buenas jugadas, la diferencia continuaba siendo muy superior (13-19). Entre esas acciones acertadas destacó la determinación de Giglio, siendo muy contundente en ataque pero resolviendo también en defensa. Pero los buenos pasos no dieron el efecto deseado y un bloqueo de las jarreras finalmente se salió fuera poniendo el 1-2 en el marcador.

A pesar de que las de López comenzaron liderando en el marcador, las de Braga supieron dar la vuelta al electrónico. Castillo y Margarida Maia comenzaron a dominar el set y las visitantes pudieron sentenciar este primer encuentro con el Ocisa, al que le queda todavía disputar la revancha en tierras lusas.