El Ocisa buscará hoy firmar su tercera victoria consecutiva

El Ocisa Haro Rioja Voley buscará este sábado mantener la buena racha en la que se encuentra y lo hará en el partido que ... se disputará en el Polideportivo Municipal El Ferial frente al Arenal Emevé.

El conjunto jarrero llega tras su segunda victoria consecutiva en Liga Iberdrola, que consiguió el pasado fin de semana en su enfrentamiento en casa contra el Sayre La Ballena, al que no se imponían desde hacía dos temporadas. Sus rivales, aunque plantaron cara durante todo el encuentro, no pudieron hacer nada con las riojanas que se mostraron superiores en todas las facetas de juego y, como resultado, firmaron un 3-0.

Asimismo, durante la pasada semana, las jugadoras azules se impusieron también de forma cómoda a su primer rival en la Challenge Cup, el Buducnost Podgorica, en la primera ronda de la competición europea y habiendo conseguido otra victoria en el partido celebrado el pasado 30 de octubre en el frontón de El Ferial.

López: «Será un partido difícil ya que es un equipo con un juego rápido, sin altibajos y bien cubierto en sus posiciones»

De momento, se encuentran mejorando las sensaciones del comienzo en la liga que iniciaron con dos de los equipos más potentes, Canarias y Sant Cugat.

De esta manera, ahora que esta semana el Ocisa ha tomado un descanso de la competición europea, buscará subir puestos en la tabla en la que actualmente se encuentra en la décima posición con seis puntos. Un número que comparte con los dos equipos que le preceden: Fundación Cajasol Andalucía y el Emalsa Gran Canaria.

Su rival actual, el Emevé, se encuentra solo dos puntos por encima, sin embargo, su situación es muy diferente con un cuarto puesto en la clasificación de esta temporada. Las gallegas llegan además con un inicio de temporada más beneficioso donde han conseguido tres victorias y dos derrotas

Así, para esta sexta jornada, que comenzará a las 18.00 horas en el recinto jarrero, la entrenadora Esther López ha destacado el buen camino en el que se encuentran las jugadoras del Ocisa Haro y ha resaltado la dificultad del encuentro: «Venimos trabajando bien, sabemos que será un partido difícil ya que Arenal es un equipo con un juego rápido, sin altibajos y muy bien cubierto en cada una de sus posiciones».

Por ello, en su análisis del juego realizado en anteriores enfrentamientos, López ha explicado que «todo pasa por ser agresivas desde el saque y competir cada bola».