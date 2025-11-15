LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Celebración del Ocisa Haro Rioja Voley en un partido disputado en el Polideportivo Municipal de El Ferial de Haro. DONÉZAR
Voleibol

El Ocisa buscará hoy firmar su tercera victoria consecutiva

Tras los triunfos en la Challenge Cup y en la Liga Iberdrola de la semana pasada, las jarreras se enfrentarán hoy al Emevé en El Ferial

Laura Lezana

Laura Lezana

Sábado, 15 de noviembre 2025, 10:02

Comenta

El Ocisa Haro Rioja Voley buscará este sábado mantener la buena racha en la que se encuentra y lo hará en el partido que ... se disputará en el Polideportivo Municipal El Ferial frente al Arenal Emevé.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los sanitarios riojanos dejarán de llamar por su nombre a los pacientes para que pasen a las consultas
  2. 2 Un logroñés, en la UCI del Hospital de Zaragoza tras el incendio de su vivienda
  3. 3 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  4. 4 Los riojanos menores de 35 años ya pueden solicitar las ayudas que cubren hasta el 100% de la hipoteca
  5. 5 Estirpes del Rioja: la pasión que se hereda
  6. 6 El Gobierno riojano anuncia que permitirá «en breve» la caza del lobo y sin tasas
  7. 7

    Rescatados cinco gatos y dos perros tras el desahucio de una vivienda en Lardero
  8. 8 Muere el mítico entrenador Xabier Azkargorta
  9. 9 El PSOE denuncia que la repetición de la oposición de Gestión es «ilegal» y crea un «precedente peligroso»
  10. 10

    Tres muertos tras arrollar un autobús a un grupo de peatones en Estocolmo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Ocisa buscará hoy firmar su tercera victoria consecutiva

El Ocisa buscará hoy firmar su tercera victoria consecutiva