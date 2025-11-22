El campeón corta la buena racha de victorias del Ocisa Haro

Se rompió la buena racha del Ocisa Haro Rioja Voley. Tras cuatro triunfos consecutivos de las jarreras, el equipo riojano cayó por 3-1 ... ante el Heidelberg Volkswagen, vigente campeón liguero.

Comenzó el encuentro muy dubitativo el equipo riojano, con varios fallos en ataque. El buen reparto de juego de Aranda en el conjunto anfitrión pusp un 7-3 que obligó a Esther López a solicitar su primer tiempo muerto. No le sirvió de mucho, ya que el marcador siguió estirándose a favor del conjunto local, en el que comenzó a brillar Matienzo por zona cuatro (9-4).Una desventaja que, pese a la aparición de Giglio y Vivas, ya no pudieron recortar las riojanas, que acabaron perdiendo el set 25-20.

Heidelberg Aranda, Bednarek (5), Lola Hernández (6), Mckenzie (10), Matienzo (26), Novoa (19) y Figueroa (líbero). También jugaron Tummino, Guilabert y Van der Meer (11). 3 - 1 Ocisa Haro Burgo, Folgueira (8), Gritzbach (15), Jones (4), Vivas (25), Giglio (12) y Vega López (líbero). También jugaron Etxebarría (líbero), Paula Miguel, Martins (1) y Tur. Marcador: 1-0: 25-20 (21'). 1-1: 22-25 (26'). 2-1: 25-21 (27'). 3-1: 25-22 (23').

Árbitros: Uruen García y Sanabria Vila (Colegio valenciano).

La segunda manga fue otro cantar. Desde el primer momento se vio que el Haro salió más entonado, especialmente en defensa. Levantando balones atrás y atacando con más precisión, el dominio fue suyo (4-6). Se rehízo el actual campeón, pero el Haro reaccionó y acabó llevándose el set, algo que le dio moral para iniciar el siguiente con ganas de dominar. Tanto que amasaron una renta que, para su desgracia, no resultó suficiente. Se vino abajo completamente el equipo de Esther López, incapaz de frenar a Novoa y Matienzo, y las jarreras acabaron cediendo el set por 25-21. Ese parcial supuso el punto de inflexión del choque, que quedó sentenciado para las locales en la cuarta manga.

En ese set, el juego resultó bastante igualado y ninguno de los dos equipos logró ventajas significativas sobre sus oponentes, pero en los momentos decisivos, el equipo local fue más consistente y acabó ganando por 25-22, confirmando así la derrota de un Ocisa Haro que plantó cara al vigente campeón.