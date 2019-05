VOLEIBOL Arluy abandona al equipo campeón Dani intenta bloquear un balón ante el Olympiakos en Grecia. / L.R. El Club Voleibol Logroño confirmaque pierde a su principal patrocinador DIEGO MARÍN A. Logroño Miércoles, 22 mayo 2019, 18:38

Arluy deja el voleibol. El Club Voleibol Logroño ha anunciado que la empresa galletera abandona su patrocinio con el primer equipo después de dos temporadas en las que el Minis de Arluy lo ha ganado todo, los tres títulos nacionales: Supercopa, Copa de la Reina y Liga Iberdrola. Pero no ha sido suficiente para renovar por un tercer año. «Estaba medio asumido y sólo hemos confirmado las malas previsiones que teníamos», confiesa el presidente del Club Voleibol Logroño, Carlos Arratia.

No obstante, desde el club logroñés sólo tienen palabras de agradecimiento hacia Arluy: «Agradecemos, sobre todo al anterior gerente, Arturo San Juan, su implicación en el proyecto, y también a la nueva gerencia su intento por alargar la colaboración», declara Carlos Arratia, y es que, añade, «ha sido un honor ser embajadores de Arluy por toda España y parte de Europa, ser las Minis de Arluy nos ha hecho identificarnos con la marca».

Arluy se suma a la lista de empresas que han invertido en el que actualmente es el mejor equipo de voleibol femenino nacional y el segundo mejor de la historia de España. Antes dieron nombre al equipo Naturhouse, Embalajes Blanco, Eurochamp, Nuchar y Tramek. No obstante, la retirada de Arluy no hace temblar los cimientos del club, que ya había tomado decisiones como reducir la plantilla (ya es seguro que no continuará Rangel) y el cuerpo técnico (a la no renovación del entrenador Juan Diego García le siguió el ascenso de Esther López a la primera línea técnica), así como no volver a jugar en Europa.

«Esto no pone en peligro la continuidad del proyecto, todas las decisiones que hemos tomado en las últimas semanas eran contando con esta posibilidad que se ha confirmado», reconoce Arratia. Eso sí, el club ya ha iniciado reuniones y negociaciones con otras empresas, posibles nuevos colaboradores.