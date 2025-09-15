El Torneo La Vendimia de pádel coronó a las primeras parejas de su historia David Mateo y Eduardo Varea (Primera), Andrés Morga y Michel Gil (Segunda) y, Noelia Cordón y Elena Pérez (Damas), ganadores

Foto de familia de todos los ganadores del torneo con los premios obtenidos, en compañía de Quique Martínez-Armas (TVR) y Laura Rivas (Ayuntamiento de Logroño).

Redacción Lunes, 15 de septiembre 2025, 07:53

El Torneo La Vendimia de pádel coronó ayer, pasado el mediodía, a los primeros campeones de su historia. Esta competición organizada por TVR, con el patrocinio de los Ayuntamientos de Logroño-Logroño Deporte, Calahorra, Haro y el Gobierno de La Rioja a través de la Fundación Rioja Deporte acaba de vivir su primera edición, pero está llamada a alcanzar continuidad en el tiempo, por lo que el nombre de los primeros campeones inaugurará un palmares –previsiblemente– extenso y quién sabe si ilustre.

En esta primera edición, se distribuyó a los participantes en dos categorías masculinas y una femenina.

En hombres, los mejores de Primera Categoría fueron los autodenominados 'The Warriors', tándem formado por David Mateo y Eduardo Varea. Esta pareja había eliminado en las rondas previas a Snat (en semifinales) y Malas Maneras (en cuartos) para llegar a la final de la matinal dominical frente a los representantes de Alos Pádel (Marcos López-Castro) y Eduardo Fuentes. Éstos habían apeado de su camino a Los Pulpa (en semifinales) y a Pinturas Jony (en cuartos de final).

En el partido definitivo –como todos los encuentros, disputado en Las Norias– David Mateo y Eduardo Varea se deshicieron con bastante comodidad de sus rivales.

Después de un inicio demoledor que les otorgó la victoria por un elocuente 6/0, los representantes de Alos Pádel se recompusieron un poco y pelearon la segunda manga para acabar perdiéndola dignamente por 6/3.

En la Segunda Categoría, la final estuvo mucho más igualada y se desequilibró por pequeños detalles que acabó por darles el triunfo al dúo 'Los Txampiñones' formado por Andrés Morga y Miguel Gil, que se impusieron a Pinturas Jony, formado por Jonathan Martínez y Jaime del Hoyo. El resultado 6/4 y 6/4 refleja que el partido estuvo claramente equilibrado y aunque 'Los Txampiñones' se impusieron en los dos sets, lo hicieron por un margen muy estrecho.

Liguilla en féminas

En la categoría de damas, como la participación fue menor, se optó por la organización de una liguilla a lo largo del fin de semana que permitió establecer una clasificación aunque no existiera una final como tal. En cualquier caso, el triunfo se decantó por el tándem formado por Noelia Cordón y Elena Pérez que después de disputar sus cuatro partidos 'relegaron' a la segunda posición a Iris Sánchez y Lola Martínez.

En esta categoría, también se proclamó a una pareja campeona de la consolación, honor que fue para el dúo 'Amcor Team', o lo que es lo mismo, Laura Medel y Rocío Iturrioz.

Al término del torneo, la satisfacción era general por parte de todos. Esta competición daba continuidad a los clinics celebrados en primavera en Haro y Calahorra con la presencia de la multicampeona, Carolina Navarro.

Laura Rivas, concejal del Ayuntamiento de Logroño, comentó que para Logroño Deporte, había sido un honor «poder albergar el torneo en Las Norias. Creo que la gente ha acabado encantada y yo también porque he visto muchas caras nuevas» (la edil ha jugado durante varios años al pádel y participó en el extinto Interempresas).

En su condición de exjugadora, animó a practicar deporte y especialmente el pádel, al que se puede iniciar uno «con los cursos que ofrece Logroño Deporte. Es una disciplina divertida, social y agradable que no castiga mucho el cuerpo», señaló.

Rivas manifestó su deseo que alguna de las caras nuevas que se vieron en el torneo «ayuden a llevar el nombre de La Rioja por diferentes lugares» como ha estado haciendo la jugadora profesional de pádel, Elisabeth Amatriain, «de momento, vemos que hay cantera», comentó, a la vez que reconocía que el número de practicantes de pádel en una comunidad como La Rioja es importante, y también el número de personas que siguen este deporte en la región.

La jornada concluyó con la entrega de premios, un aperitivo de despedida y un sorteo en el que Rocío Iturrioz recibió el premio 'gordo' de una estancia de fin de semana para dos personas en un Parador Nacional español valorada en más de 500 euros.

TVR«devuelve a la sociedad» lo recibido El máximo responsable de TVR, Quique Martínez Armas, reconoció al término de la competición que el objetivo estaba cumplido porque «la gente ha disfrutado». El periodista señaló que TVRlleva años organizando diferentes citas deportivas, entre ellas de pádel, y que es casi una obligación para un medio de comunicación autonómico «devolver a la sociedad, en lo cultural, social y empresarial, lo que nos da todos los días». No se quiso olvidar en los agradecimientos a los patrocinadores (ayuntamientos de Logroño, Haro y Calahorra, y Gobierno de La Rioja, entre otros) y se felicitó por haber conseguido sacar el pádel a otras localidades fuera de la capital.