El Torneo La Vendimia de pádel cierra su inscripción mañana Los interesados en jugar la competición de este fin de semana deben apuntarse antes de las 12.00 horas de mañana

El pádel vuelve a Las Norias, este fin de semana, de la mano de TVR.

Jueves, 11 de septiembre 2025

La capital riojana añadirá este fin de semana una nueva competición a su calendario. Pasado mañana sábado a lo largo de toda la jornada y el domingo, solo por la mañana, se jugarán en las pistas de pádel de Las Norias los encuentros correspondientes al I Torneo de Pádel La Vendimia.

Esta nueva competición, organizada por TVR, cuenta con el patrocinio –entre otros– del Ayuntamiento de Logroño, de Logroño Deporte, Fundación Rioja Deporte y Gobierno de La Rioja.

La organización ha prolongado unas horas el plazo de inscripción para dar entrada a nuevas parejas, pero ya mañana, a las 12.00 horas, se procederá al cierre de la inscripción y a continuación se diseñarán los cuadros y se realizará el sorteo de emparejamientos, de forma que la organización se pondrá en contacto con los dúos participantes para comunicarles el orden de partidos y los correspondientes horarios.

Las parejas que todavía no se hayan inscrito pueden hacerlo a través de la página web del torneo desde donde podrán comprar el cupón de participación en Oferplan (30 euros por pareja) y luego enviar los datos de cada uno de los componentes del dúo a la dirección de correo electrónico indicada en la web.

Los que ya estén inscritos pueden pasar a recoger el welcome pack por las oficinas de Diario LA RIOJA hasta mañana viernes, a las 14.00 horas. Los que no pasen por las instalaciones del periódico riojano podrán recogerlo en las propias pistas de Las Norias.

A lo largo de toda la jornada del sábado se disputarán los diferentes encuentros clasificatorios para que el domingo por la mañana, los mejores de cada uno de los cuadros, puedan disputar las finales tanto de hombres como de mujeres, y a continuación se celebre la habitual entrega de premios.

Junto a los reconocimientos que recibirán las mejores parejas de cada una de las categorías se procederá también al sorteo de un viaje. Para poder ser agraciado existe la obligación de estar presente en el momento del sorteo. Tras esa ceremonia de premiación y el sorteo, la organización del I Torneo La Vendimia de pádel invitará tanto a los jugadores como a los patrocinadores, a un aperitivo servido junto a las pistas.