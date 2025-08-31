Directo | Rinderknech - Alcaraz
15 - 30
Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Arthur Rinderknech no puede precisar el resto y la bola se va fuera
15 - 15
Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Arthur Rinderknech que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
0 - 15
Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Arthur Rinderknech no puede precisar el resto y la bola se va fuera
Arthur Rinderknech se lleva el primer juego del partido en blanco. Sin problemas el tenista galo con su turno de saque.
1 - 0[ SET 1 ]
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera
40 - 0
Segundo servicio liftado de Arthur Rinderknech, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera
30 - 0
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
15 - 0
Carlos Alcaraz no consigue superar la red con su volea
Los dos jugadores ya se encuentran peloteando en la imponente Arthur Ashe, la pista central del complejo Flushing Meadows. En breves instantes comienza el partido !!!
Y este es el segundo partido entre ambos jugadores en el US Open. La primera vez fue en 2021, con un trabajado triunfo de Alcaraz en cuatro sets (7-6, 4-6, 6-1 y 6-4)
Este será el cuarto duelo oficial entre ambos jugadores en el circuito, con pleno de victorias hasta el momento para el tenista español, la última este año, en el comentado encuentro de cuartos de final en el torneo londinense de Queen´s.
Arthur Rinderknech ocupa en estos momentos el 82º puesto del ranking ATP. El tenista de Gassin no ha conseguido levantar ningún título a lo largo de su trayectoria y esta temporada logró su mejor resultado al alcanzar las semifinales en el ATP 250 de Kitzbuhel y los cuartos de final en Queen´s, siendo eliminado precisamente a manos de Carlos Alcaraz.
DATO. Carlos Alcaraz ha alcanzado la final en los siete últimos torneos que ha disputado y no falla desde que cayera a manos de Jack Draper en las semifinales del Masters 1000 de Indian Wells.
El murciano atesora este año victorias en Roland Garros, los Masters 1000 de Roma, Montecarlo y Cincinatti, además de los torneos de Rotterdam y Queen´s. Disputó, a su vez, las finales en Wimbledon y el Conde de Godó de Barcelona.
El principal objetivo de Alcaraz es tratar de mantener el nivel a cierre de año tras una temporada de ensueño en la que ya ha conseguido seis títulos, igualando la mejor cifra en cuanto a campeonatos de su trayectoria (también seis en 2023
El jugador de El Palmar aspira a recuperar también el número 1 de la ATP a la conclusión de este torneo, aunque para ello tendría que hacerse con el título y, de no conseguirlo, dependería del resultado que consiga Jannik Sinner, el jugador que comanda ahora mismo el ranking.
Carlitos Alcaraz tratará de conseguir este año la que sería su segunda corona en Nueva York después de haber conquistado el título en 2022 y alcanzar las semifinales en 2023.
El tenista español busca su pase a los cuartos de final de este último Grand Slam de la temporada por cuarta vez en su trayectoria, la primera desde 2023.
Buenas tardes !! Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido de octavos de final del US Open entre Carlos Alcaraz y el francés Arthur Rinderknech. ¿Preparados? Comenzamos…
-
