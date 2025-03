Alcaraz, semifinalista en Indian Wells tras «sobrevivir» ante Cerúndolo

Enric Gardiner Viernes, 14 de marzo 2025, 12:47 | Actualizado 13:01h. Comenta Compartir

«¿Debería comprarme una casa aquí?», firmó en la cámara del partido Carlos Alcaraz tras vencer al argentino Francisco Cerúndolo y clasificarse para sus cuartas semifinales consecutivas en Indian Wells. Desde su debut en 2021, cuando perdió en primera ronda contra Andy Murray, Alcaraz ha ganado 20 partidos en estas pistas y perdido solo uno, ante Rafa Nadal en las semifinales de 2022, en un duro partido que se fue a tres sets y que el balear acabó con una costilla rota.

La última alegría en el desierto de Coachella llegó en la madrugada del viernes ante Cerúndolo, al que venció por 6-3 y 7-6 (4). Con más problemas al servicio de lo esperado, concediendo nueve pelotas de rotura y un 'break', Alcaraz sufrió para leer también el saque de su adversario.

Cerúndolo solo permitió que Alcaraz tuviera tres opciones para romperle, dos en el primer parcial, cuando aprovechó una, y una en el segundo, cuando iba por detrás en el marcador. También la ganó y encaró el encuentro hacia un 'tie break' donde selló su segunda victoria ante su amigo Cerúndolo.

Ambos tenistas se conocen desde 2019, cuando coincidieron en un ITF en Mallorca, donde la victoria se la llevó el argentino. Después de eso, han compartido entrenamientos en varias ocasiones, como en Queen's 2024, cuando llegaron a un acuerdo para ejercitarse juntos y después conocieron que se tendrían que enfrentar en primera ronda. Pese a que nunca se entrena con el rival, ambos decidieron seguir adelante con la práctica. El posterior partido se lo llevó el murciano.

Son ya 16 victorias consecutivas de Alcaraz en Indian Wells, donde ni siquiera el cambio de superficie, a una más parecida a la de Miami y el US Open, en teoría más rápida, ha trastocado los planes de ganar el evento por tercera vez consecutiva. Este logro solo lo han conseguido dos hombres en la historia, Roger Federer, entre 2004 y 2006, y Novak Djokovic, entre 2014 y 2016. En mujeres, nadie ha ganado el título en tres ocasiones.

«Hoy se trataba de sobrevivir, de intentar encontrar un buen ritmo, una buena base para el partido y aprovechar las oportunidades que me dio», aseguró el español, que reconoció no haber estado tan bien como ante Grigor Dimitrov en la ronda anterior. «No golpeé la pelota con tanta claridad como ayer, pero hice lo que tenía que hacer, y creo que de eso se trata. Esto consiste en ganar, no importa cómo lo hagas y no siempre puedes jugar un tenis increíble. Hay momentos en los que simplemente tienes que salir adelante con el nivel que tengas ese día», agregó el jugador de El Palmar.

En las semifinales, Alcaraz se encontrará con otro amigo, Jack Draper, que derrotó al último estadounidense en el cuadro, Ben Shelton, por 6-4 y 7-5. El británico, un excelente jugador cuando las lesiones le respetan, ha jugado ya cuatro partidos contra Alcaraz, con tres victorias para el español y una para él, en Queen's 2024. El más reciente cruce fue en el Abierto de Australia, cuando Draper se tuvo que retirar tras dos sets. El británico también izó la bandera blanca en los octavos de final de Indian Wells 2023, cuando otro problema físico le hizo marcharse en el segundo parcial. De ganar a Alcaraz, Draper se meterá en el 'top ten' por primera vez en su carrera.

