Alcaraz recupera sensaciones ante Altmaier y pasa a cuartos en Montecarlo

Enric Gardiner Jueves, 10 de abril 2025, 16:04 | Actualizado 16:33h. Comenta Compartir

Fue un resultado quizás ligeramente engañoso el que logró Carlos Alcaraz este jueves contra Daniel Altmaier para clasificarse para los cuartos de final del Masters 1.000 de Montecarlo (6-3 y 6-1). Pese a la aparente fácil victoria, el murciano tuvo que sudar para derrotar al alemán y no llevarse una sorpresa en el Principado, donde le está cogiendo el gusto a ganar.

Con la de este jueves, Alcaraz ya suma dos triunfos seguidos en un torneo en el que, hasta este 2025, no sabía lo que era salir victorioso de la pista. En un día más cálido que el de su atravesado debut ante Francisco Cerúndolo, el español no las tuvo todas consigo, pero supo sufrir para imponerse al alemán de revés a una mano y sorprendente juego.

Porque el número 84 del mundo, que venía de pasar la fase previa y de dejar por el camino a Jaume Munar, Pierre-Hugues Herbert, Felix Auger-Aliassime y Richard Gasquet, fue mejor que Alcaraz en los compases iniciales. Su problema es que no concretó ese mejor juego en ninguna clase de ventaja. Ni siquiera en el segundo juego, cuando dispuso de cinco bolas de 'break', se consiguió granjear la rotura.

De hecho, en el ojo del aficionado, quedará mucho más para el recuerdo el puntazo que ganó Alcaraz metiendo un globo por debajo de las piernas, que el gran momento que vivió Altmaier y ante el que el murciano necesitó cinco juegos para encontrar una respuesta. Pero no fue inmediata.

Alcaraz coqueteó con los vaivenes, permitió que Altmaier le recupera un 'break' y demostró estar mejor al resto que con el servicio. En total permitió diez pelotas de rotura, de las que Altmaier solo aprovechó una. Tras perder un 0-40 al inicio del segundo set, al germano no le quedó otra que pelear su frustración tirando una pelota a la grada, sin dar a ningún espectador, y llevándose la amonestación de la juez de silla.

El enfado de Altmaier contrastaba con un Alcaraz mucho más cómodo y lanzado a por una victoria que selló en hora y media y con un «Vamos» y el puño cerrado dirigido hacia su banquillo, donde también celebraba Samuel López, su entrenador en este primer torneo de la gira de arcilla.

«Amo la arcilla»

Al firmar la cámara, Alcaraz confirmó su idilio con la superficie. «Amo la arcilla», escribió. «Ha sido un partido difícil, Daniel ha jugado muy bien, es muy sólido en tierra batida. El resultado no muestra lo difícil que ha sido y lo que he tenido que batallar al inicio de ambos sets. En el segundo set he podido ser más agresivo y ser más yo. Estoy muy contento de haber cogido el buen ritmo y de ir poco a poco a más», dijo Alcaraz en declaraciones a pie pista.

En cuartos espera Arthur Fils, que derrotó por un sorprendente 6-2 y 6-3 a Andrey Rublev, campeón en Montecarlo en 2023. Para ese choque ante el francés, frente al que nunca se ha enfrentado, necesitará fallar menos, después de cometer 33 errores no forzados contra Altmaier, sobre todo con el revés, con el que firmó 17 fallos.

Temas

Carlos Alcaraz