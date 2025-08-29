LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La riojana Leire San José durante uno de sus entrenamientos en el Club Natural Tenis de Logroño. Sonia Tercero
Tenis

Leire San José, del frontón de Las Norias al ranking internacional

Tesón. La riojana Leire San José viaja a Francia para disputar un ITF 15.000 mientras pelea por hacerse un hueco en el tenis mundial sin ayudas ni patrocinadores

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Viernes, 29 de agosto 2025, 07:29

La historia de Leire San José no está escrita en grandes titulares ni en contratos millonarios. Se ha escrito en silencio, entre horas de arduos ... entrenamientos, viajes sufragados por sus padres y la certeza de que, aunque el camino sea difícil, merece la pena dejarse la piel en ello. La riojana, de 25 años, ha cogido de nuevo sus maletas para viajar a Francia, donde este fin de semana disputará un ITF 15.000 con la ilusión de seguir escalando en el ranking mundial. Un reto deportivo que se sostiene, sobre todo, gracias al sacrificio familiar y a la devoción de una joven que ansía dedicarse profesionalmente al tenis.

Leire San José, del frontón de Las Norias al ranking internacional