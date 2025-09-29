LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Carlos Alcaraz

Casper Ruud

Torneo de Tokio

Directo | Alcaraz - Ruud

  1. 1 Por primera vez, una joven danzadora en Anguiano
    ¡Detengan las fiestas!
    Estas son las graves consecuencias que tiene un coma etílico en un chaval de 14 años
    San Mateo, otra vez un poquito peor
  5. 5 Aviso amarillo por lluvias y tormentas en La Rioja este domingo
    Logroñeses nacidos a miles de kilómetros
    Ni una seta en el monte: arranca la peor temporada en 20 años
    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
    La Ertzaintza investigaba desde enero las «agresiones sexuales» a 3 menores en el campamento de Bernedo
    Valdezcaray pierde otros 2,2 millones de euros en su peor año pese a abrir más días

