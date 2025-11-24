LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
David Ferrer, junto a los jugadores españoles tras la victoria ante Alemania en semifinales de la Davis. Tiziana Fabi / AFP
Análisis

La Copa Davis vuelve a ilusionar

La machada de España en Bolonia resucita la fe en una competición que ha perdido lustre en los últimos años

Enric Gardiner

Lunes, 24 de noviembre 2025, 15:23

Comenta

La tan cacareada en los últimos días 'Davis del pueblo' es una realidad. El torneo vuelve a ilusionar. La gesta que han logrado la última ... semana los hombres de David Ferrer resucita la esperanza en una competición que se resiste a los españoles desde 2019 y que no ganan fuera de casa desde la histórica hazaña en Mar del Plata.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un hombre al salirse de la vía en la AP-68, en San Asensio
  2. 2 Vuelca un coche en un accidente en la LR 205
  3. 3

    Diez años de huevos camperos
  4. 4

    «Asusta un poco, pero el trabajo que hizo Ana Barrón va a ser mi inspiración»
  5. 5

    «A los 14 años ya quería suicidarme porque pensaba que era una carga para los demás»
  6. 6 La alubia de Anguiano vuelve a vivir su gran día
  7. 7 El fiscal pide 7 años de cárcel a un hombre que agredió a cuatro personas en una discoteca logroñesa
  8. 8

    Con aroma a fútbol histórico
  9. 9

    «Antes el 20% de la población tenía cáncer y el 80% se me moría; hoy lo tiene el 40% y vive el 80%»
  10. 10 La Rioja se suma a la huelga estatal de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La Copa Davis vuelve a ilusionar

La Copa Davis vuelve a ilusionar