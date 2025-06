Alcaraz ya piensa en Queen's

Enric Gardiner Viernes, 13 de junio 2025, 14:36 Comenta Compartir

Carlos Alcaraz ya tiene en la cabeza su próximo reto: Wimbledon. El murciano, después de sus merecidas vacaciones, llegará este sábado a Londres y comenzará un periplo de cuatro semanas que espera culminar con el tercer título en el All England Club el 13 de julio.

Alcaraz ha pasado los últimos días en Ibiza, rodeado de amigos y desconectando del tenis, y aterrizará este sábado por la mañana en la capital inglesa, donde, sin respiro, comenzará sus entrenamientos en el club de Queen's, su primera parada antes de Wimbledon.

En este ATP 500, antesala directa de Wimbledon y torneo que tiene las pistas que más se asemejan a las del All England Club, Alcaraz ya ganó el título en 2023, pero el año pasado cayó en segunda ronda frente al británico Jack Draper. El documental de Netflix 'A mi manera', publicado hace unos meses, achacó la temprana derrota frente a Draper a los excesos de Ibiza, pero estas vacaciones acabaron siendo clave para que el murciano se alzara con el premio más importante de la gira de hierba, Wimbledon.

Por eso, se aceptó con normalidad que repitiera rutina este año y que, una vez conquistado Roland Garros en una espectacular final, una de las mejores de la historia, ante Jannik Sinner, dejara su raqueta a un lado y disfrutara de la fiesta ibicenca con sus amigos.

Tras la gesta de Borg

Además, el murciano ha dado pistas de los cuidados que ha tenido estos días, publicando fotografías entrenando junto a Borja Couce, agente de Sergio Reguilón, buen amigo de Alcaraz y que le ha acompañado en Ibiza, y Luka Modric.

Wimbledon, que este año entregará 3,5 millones de euros al campeón, el mayor premio en la historia de los Grand Slams, es la oportunidad de Alcaraz para convertirse, junto a Björn Borg, en uno de los únicos hombres en la historia en repetir el doblete Roland Garros-Wimbledon en años consecutivos.

Ni Novak Djokovic y Roger Federer, que lograron el doblete solo una vez en sus carreras, ni Rafa Nadal, que lo consiguió en 2008 y 2010, pudieron emular la gesta del sueco, que además lo hizo en tres temporadas seguidas, en 1978, 1979 y 1980.

El gran verano que se marcó el español en 2024, culminado con la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París, no le permitirá sumar apenas puntos para desbancar en el ranking a Sinner. El italiano tiene asegurado mantenerse en lo más alto hasta, como mínimo después de Wimbledon, ya que Alcaraz no sumó nada en Roland Garros por su condición de campeón y tampoco lo hará en el All England Club por la misma razón.

En el mejor de los casos, Alcaraz podría limar la diferencia actual (2.030 puntos) en 900 unidades siempre y cuando él triunfo en Queen's y el transalpino no se presente o caiga a las primeras de cambio en Halle, donde defiende corona. Sin embargo, en Wimbledon volverá a tener ventaja Sinner, ya que en 2024 solo alcanzó los cuartos de final, por lo que tiene bastante margen de mejora.