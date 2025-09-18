Alcaraz regresa en la Laver Cup

Enric Gardiner Jueves, 18 de septiembre 2025, 15:59 Comenta Compartir

Después de dos semanas sin competir, Carlos Alcaraz vuelve a las pistas este viernes para disputar la Laver Cup, el torneo por equipos que organiza Roger Federer. El murciano, que declinó participar en la Copa Davis por molestias musculares, ha pasado los últimos días descansando en Murcia tras su impresionante triunfo en el US Open, donde conquistó el sexto Grand Slam de su carrera deportiva.

Después de varios días de reposo, retornó a los entrenamientos en las pistas 'indoor' de su academia y esta semana viajó a San Francisco (Estados Unidos) para adaptarse a las circunstancias y vivir todo el show que rodea a esta Laver Cup, que no deja de ser un torneo de exhibición que reparte un importante monto económico.

El de El Palmar ha jugado estos días al golf con su ídolo Roger Federer, ha visitado la prisión de Alcatraz, haciendo un guiño a su nombre, y ha paseado su pelo platino, su nuevo 'look' tras el rapado de Nueva York. En San Francisco está acompañado por varios miembros de su familia, como su padre, su hermano y su tío, y su entrenador será Samuel López. Juan Carlos Ferrero descansará esta semana.

Esta Laver Cup sigue el mismo formato de otros años y enfrenta al equipo europeo contra el del resto del mundo. En Europa están Alcaraz, Alexander Zverev, Holger Rune, Casper Ruud, Jakub Mensik y Flavio Cobolli y el capitán es Yannick Noah, mientras que en el resto del mundo están Taylor Fritz, Francisco Cerúndolo, Alex Michelsen, Joao Fonseca, Reilly Opelka y Jenson Brooksby, y su capitán es Andre Agassi.

El viernes se jugarán cuatro partidos, dos individuales en la sesión de día (22:00 hora de España) y otros dos (uno individual y uno de dobles) en la sesión nocturna (4:00 hora de España). Cada encuentro vale un punto. El sábado se sigue el mismo esquema y mismo horario, pero cada encuentro vale dos puntos. El domingo la sesión única comenzará a las 21:00 hora de España y cada victoria contará con tres puntos.

Alcaraz previsiblemente debute este viernes jugando el dobles junto a Zverev, mientras que su partido estrella seguramente sea el sábado contra Joao Fonseca. El brasileño es la gran promesa de la ATP y es el protegido de Federer, al representarle la marca de ropa del suizo, por lo que esta Laver Cup es la ocasión perfecta para que se produzca el enfrentamiento entre ellos dos.

Esta es la octava edición de la Laver Cup, con cinco victorias para Europa y dos para el resto del mundo. Alcaraz solo cuenta con una participación en el torneo, el año pasado, cuando venció en los dos encuentros individuales a Ben Shelton y Taylor Fritz.

A nivel económico, cada jugador se lleva una compensación por jugar, acorde a su ránking, además de un premio de 170.000 euros por ganar el torneo. El equipo perdedor no se embolsa nada más allá del importe por participar.

