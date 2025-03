Alcaraz se opone a la denuncia contra la ATP

Enric Gardiner Jueves, 20 de marzo 2025, 11:53 Comenta Compartir

A horas de debutar en el Masters 1.000 de Miami, donde se enfrentará este viernes a David Goffin, Carlos Alcaraz confirmó que no apoya la demanda que la PTPA, el sindicato liderado por Novak Djokovic, ha presentado estos días contra la ATP, la WTA, la ITF y la ITIA.

«Sinceramente, me ha sorprendido, porque nadie me había hablado de ello», dijo Alcaraz en la rueda de prensa previa al inicio del torneo.

«He visto en redes sociales que había varios comunicados y que pusieron algo que dije en una rueda de prensa... No apoyo la demanda. No lo apoyo porque no sé nada de ello, hay cosas con las que sí estoy de acuerdo, otras con las que no, pero lo más importante es que no lo apoyo».

Alcaraz hace referencia a las quejas que protagonizó hace unos meses en las que dijo que el calendario actual, que les obliga a jugar durante prácticamente once meses, les «está matando». Esta frase fue incluida en el escrito de 163 páginas que la PTPA presentó como demanda contra estos cuatro entes tenísticos, pidiendo reformas en el deporte actual.

Según la PTPA, estas cuatro asociaciones operan como «un cartel» que implementa un «número de restricciones draconianas anticompetitivas y prácticas abusivas» entre las que se incluye el monopolio, reducir las ganancias de los jugadores, un calendario insostenible, poner en peligro a los tenistas al hacerlos jugar en condiciones infrahumanas, explotación financiera y el nulo derecho a la privacidad.

La ATP fue la primera en responder y lo hizo con bastante dureza. «Mientras que la ATP se ha comprometido a llevar a cabo reformas que beneficien a los jugadores a múltiples niveles, la PTPA ha elegido la división y la distracción a través de la desinformación. Cinco años después de su fundación, la PTPA ha sufrido para tener un papel significativo en el tenis, por lo que su decisión de llevar a cabo acciones legales es poco sorprendente. Rechazamos la premisa de las quejas de la PTPA y creemos que la demanda no tiene sentido y defenderemos nuestra posición. La ATP mantiene su compromiso para trabajar en el mejor interés del deporte y del futuro de los jugadores, torneos y aficionados».

La ITF aseguró que, siendo una organización sin ánimo de lucro, el propósito de la misma es «asegurar el crecimiento y la sostenibilidad del deporte» y que reinvierten el 90 % de sus ingresos en el desarrollo del deporte.

La ITIA, que se encarga de controlar asuntos de dopaje y amaños, manifestó que un «deporte internacional creíble requiere de programas antidopaje y anticorrupción robustos» y que están «orgullosos» de su contribución a llevar a cabo un deporte limpio y justo.

Alcaraz, que defiende las semifinales logradas el año pasado, debutará este viernes en Miami ante David Goffin, que venció en primera ronda a Aleksandar Vukic. Será el cuarto enfrentamiento entre el español y el belga, con triunfos para Alcaraz en Melbourne 2021 y en la Copa Hopman 2023, y para Goffin en Astaná 2022.